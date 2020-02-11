Windows 10'un Başlat menüsünde yer alan ipuçları, iyiden iyiye Microsoft ürünlerinin reklamlarını yapıyor. Eğer sizler de bu durumdan rahatsız oluyorsanız, Windows 10'daki Microsoft reklamlarından kurtulmak için neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kullanıcılara sunduğu Windows işletim sistemi, piyasaya uzunca bir süredir hakim durumda. Bugün, tüketicilerin çok büyük bir bölümü Windows işletim sistemini ve özellikle de Windows 10'u kullanıyorlar. Tüketiciler, gerek alternatifsizlik gerekse Windows'un popülaritesi nedeniyle bu işletim sisteminden vazgeçemiyorlar.

Microsoft, hiçbir zaman işletim sistemini reklamlarla boğan bir strateji izlememişti. Windows 10 ile bu durumu biraz değiştiren Microsoft, kullanıcılara zaman zaman çeşitli reklamlar gösteriyor. Aslına bakacak olursak Microsoft, bunu açık açık yapmıyor ancak "Başlat" menüsünde karşımıza çıkan bazı "ipuçları", Microsoft'un reklamını yapıyor.

Belki sizler de özellikle son dönemlerde Microsoft'un ipucu özelliği altındaki reklamlarına denk gelmiş olabilirsiniz. Örneğin; bilgisayarınızda Mozilla Firefox kullanıyorsanız, Başlat menüsünü açtıktan sonra sol üst bölüme bakın. Bu bölümde sizlere Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı Chromium tabanlı Edge için açıkça bir reklam yapıldığını göreceksiniz. Söz konusu bölüm, şöyle görünüyor olacak;

Hala Firefox mu kullanıyorsunuz? Microsoft Edge burada

Bu ipuçları ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, altttan alttan dayatılan reklamlardan bir hayli sıkılmış durumdalar. Yine de bu can sıkıcı durumdan kurtulmanızın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Windows 10'un Ayarlar bölümünde yapacağınız birkaç ufak değişiklik, bu ipucu ya da tavsiye adı altındaki reklamlardan kurtulmanızı sağlıyor. Dilerseniz hemen, neler yapmanız gerektiğine bakalım.

Microsoft'un Windows 10'daki reklamlarından kurtulmak için yapmanız gerekenler

İlk olarak sol alt kısımda bulunan ve Başlat menüsünü açan butona tıklayın. Ardından da sol altta kalan " Ayarlar " menüsüne giriş yapın.

" menüsüne giriş yapın. Karşınıza çıkan ekranda " Kişiselleştirme " yazan bir alt menü çıkacak. Bu bölüme girin.

" yazan bir alt menü çıkacak. Bu bölüme girin. Yönlendirildiğiniz sayfanın sol tarafında bazı seçeneklerin olduğunu göreceksiniz. " Başlat " seçeneğine tıklayın.

" seçeneğine tıklayın. "Başlangıç'ta ara sıra önerileri göster" yazan bir seçenekle karşılaşacaksınız. Bu seçenek çok büyük bir ihtimalle açık olacaktır. Bu seçeneği kapatın.

Bu adımları uyguladıktan sonra Windows 10'un Başlat menüsündeki Microsoft reklamlarından kurtulmuş olacaksınız.