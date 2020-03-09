iPhone 12'nin Hayran Yapımı Tasarımı (Video)

Apple hayranı bir tasarımcı, şirketin önümüzdeki sonbaharda tanıtacak olduğu iPhone 12 akıllı telefon serisi için konsept bir tasarım videosu hazırladı. Oldukça iddialı olan bu tasarım, Apple'ın şimdiye dek yapmadığı devrimsel yeniliklerle karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz sonbaharda iPhone 11 serisini piyasaya süren Apple, 2020 yılı içerisinde tanıtacağı yeni cihazlar için çalışmalara başladı. Bu noktada uygun fiyatlı iPhone 9 modelini önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen firma, 2020 yılının sonbaharındaysa iPhone 12 serisini görücüye çıkaracak.

Şirketin iPhone X’ten bu yana telefonlarının tasarımında devrimsel bir yenilik yapmaması, iPhone 12 serisine olan beklentileri bir hayli artırıyor. Bu noktada pek çok tasarımcı, teknoloji devinin yeni amiral gemisi ailesi için konsept tasarımlar hazırlayıp paylaşıyor. Paylaşılan en yeni hayran yapımı konsept tasarım videosuysa adeta iPhone 12’nin satışlarını tavan yaptıracak cinsten. Dilerseniz gelin önce bu tasarıma bir göz atalım, daha sonrasında tasarım üzerine konuşalım.

iPhone 12’nin hayran yapımı konsept tasarımı:

Sektöre yakın kaynakların büyük bir bölümü, iPhone 12 serisinde iPhone 4 ile başlayan ve iPhone 5S ile son bulan köşeli tasarımın geri geleceğini iddia ediyor. Müşterilerin büyük bir bölümünün iPhone 5 serisine olan ilgisi göz önüne alındığında Apple’ın böyle bir hamle yapması oldukça olası görünüyor. Videoyu hazırlayan kişi de bu beklentilerin farkında olacak ki tasarımında nispeten daha köşeli bir akıllı telefona yer vermiş.

Öte yandan Apple’ın iPhone 12 serisinde ‘çentik’ tasarımını terk edeceğini düşünen tasarımcı, bu noktada kamera ve sensörler için üst tarafa ince bir çerçeve konumlandırmış. Çerçevenin hemen üzerindeyse şimdiye kadar pek alışık olmadığımız bir hologram modülü yer alıyor. Ayrıca telefonun kenarları saran ekranı ve işlevsel minyatür uygulama simgeleri de dikkatlerden kaçmıyor.

Bildiğiniz gibi sektördeki pek çok dev firma, akıllı telefonlarında en az dört kameraya yer vermeye başladı. Bu videoda yer alan konsept iPhone 12 tasarımında da altı farklı arka kameranın yer aldığını görebiliyoruz ancak gerçek iPhone 12 serinin iki veya üç kameraya sahip olması ve Pro modelinde bu kameralara ek olarak bir de ToF sensörünün yer alması bekleniyor.

Son birkaç aydır iPhone 12 serisine ait pek çok farklı tasarım ve konsept video gördük. Bu noktada bunların yalnızca iddiadan ibaret olduğunu ve telefonların nasıl bir tasarımla geleceğini söylemenin şimdilik zor olduğunu belirtebiliriz.