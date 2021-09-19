iPhone 12 kılıfları, iPhone 13 ile Uyumlu mu?

Tanıtıldığı günden beri gündemden düşmek bilmeyen iPhone 13, eski iPhone 12 ile uyumlu mu? Bu haberimiz, bir de kılıfa para vermek istemeyenlerinizi biraz üzebilir.

Beklenen oldu ve iPhone 13, düz kenarları, uçtan uca ekranı ve daha pek çok özelliğiyle iPhone 12'nin neredeyse tıpa tıp aynısı olan tasarımıyla sonunda geldi.

Ancak maalesef, iPhone 12 kılıflarınızın yeni iPhone 13’ünüze olmayacağı anlamına gelen ufak bir değişiklik söz konusu.

Ufak bir not: Hesaplamalar inç üzerinden yapıldığı için biz de bozmadan ölçüleri aynı birim üzerinden verdik. 1 inç, 2,54 cm'ye eşittir.

iPhone 12/iPhone 12 Pro ve iPhone 13/iPhone 13 Pro:

Yeni iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun boyutları aynı: Her ikisi de 5,78 inç uzunluk, 2,82 genişlik ve 0,30 inç kalınlığa sahipken; iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için bu ölçüler sırasıyla 5,78 inç, 2,82 inç ve 0,29 inç.

Gördüğünüz üzere iPhone 12 ve 13’ün ölçüleri neredeyse aynı; ancak arka taraftaki kamera çıkıntısı yeniden tasarlandığı ve artık daha büyük olduğu için iPhone 13, iPhone 12’den bir tık daha büyük. Bu da demek oluyor ki yeni bir iPhone 13 almanız durumunda bir de yeni kılıf almak zorundasınız.

iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini:

Yukarıda söylediklerimiz iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini için de geçerli: Arka kamerada yapılan değişiklikler yüzünden iPhone 12 mini kılıfları, iPhone 13 miniye uymuyor.

iPhone 12 mini 5,18 inç uzunluk,2,53 inç genişlik ve 0,29 inç kalınlığa sahipken, iPhone 13’te bu rakamlar 5,18 inç uzunluk, 2,53 inç genişlik ve 0,30 inç kalınlık olarak değişiyor.

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max:

Ve son olarak, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max için de aynı durum söz konusu. Kamera tasarımının değişmesi sebebiyle iPhone 12 Pro Max kılıfları, iPhone 13 Pro Max’a küçük geliyor.

iPhone 12 Pro Max 6,33 inç uzunluk, 3,07 inç genişlik ve 0,29 inçlik kalınlığa sahipken, yeni iPhone 13 Pro Max’ta bu ölçüler sırasıyla 3,07 inç, 6,33 inç ve 0,30 inç.

Sonuç:

Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda maalesef ki iPhone 12 telefonunuzun kılıfı, yeni almış olduğunuz iPhone 13’ünüze uymayacaktır. En azından, yeni bir iPhone 13 almaya parası olan birisi kılıfını da hayli hayli karşılar diye düşünüyoruz.