iPhone 12 Pro Max'in Talebi, iPhone 12 mini'den Daha Yüksek

Apple'ın ekim ayında çıkan ve yoğun talep gördüğü belirtilen iki iPhone 12 modelinden sonra iki yeni iPhone 12 modeli daha geliyor. Bu iki model arasında ise iPhone 12 Pro Max'e olan ilk talebin iPhone 12 mini'den daha fazla olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz ay sizlere aktardığımız bir haberimizde, iPhone 12 ön sipariş miktarının iPhone 11'in iki katından daha fazla olduğunu aktarmıştık. JP Morgan'a göre iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini için de benzer bir durum söz konusu.

Ayrıca cuma günü ön siparişe açılacak bu iki modelin ön sipariş hazırlık süreleri de belli oldu. JP Morgan'dan Samik Chatterjee'ye göre, iPhone 12 mini'nin ön sipariş hazırlık süresi 12 gün, iPhone 12 Pro Max'in ön sipariş hazırlık süresi 22 gün sürecek.

iPhone 12 Pro Max'in sipariş hazırlık süresi daha uzun olacak

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ön sipariş hazırlık süresiyle benzer bir durum ekim ayında çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da da yaşanmıştı. 23 Ekim'de çıkan bu iki model arasında iPhone 12'nin hazırlanma süresi giderek kısalırken daha popüler olan iPhone 12 Pro'da sabit duruyor.

iPhone 12'de teslimat süresi, çıkışının üçüncü haftasında 10 gündü. Ancak bu teslimat süresi dördüncü haftada 8 güne düştü. iPhone Pro modelinde ise bu süre 24 gün civarında kaldı. Apple Insider'da yer alan habere göre, ABD'deki mağazalarda iPhone 12 bir gün içerisinde alınabilirken iPhone 12 Pro'da stok bulunmuyor.

Ayrıca iPhone 12'nin en küçük modeli iPhone 12 mini ve en büyük modeli iPhone 12 Pro Max'in mağazadan satın alma süresinin 7 gün olacağı ifade ediliyor. Bu iki yeni iPhone 12 modeli, 13 Kasım Cuma günü satışa çıkacak.