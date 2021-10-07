Apple'a dair sızıntıları ünlü bir kişi, iPhone 14'te Apple'ın nokta çentik tasarımına geçmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Nokta çentik kullanımı söylentisini ortaya atan kişi de bu değişikliğin gerçekleşmesi hâlinde FaceID'nin nereye konumlandırılacağına dair bir bilgi vermedi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2022 yılında çıkacak olan iPhone modellerinde alışık olduğumuz çentik tasarımına yer verilmeyeceğini ve Kaliforniyalı devin cihazlarında Android telefonlardaki gibi nokta çentik kullanacağını açıklamıştı. Kuo'nun açıklamasının ardından Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 14'ün tasarımına ait olduğunu iddia etttiği render'lar paylaştı.

Weibo'daki bir hesabın paylaşıp sonradan sildiği bilgilerde ise Apple'ın çentik kullanımından tamamen vazgeçemeyeceği ifadelerine yer verildi. Dokuzuncu nesil iPad'in Eylül ayındaki Apple etkinliğinde tanıtılacağını doğru şekilde tahmin eden hesap, Apple'ın normal bir çentik yerine nokta çentik kullanmasının muhtemel olmadığını ve iPhone 14'lerde yalnızca daha küçük bir çentik olabileceğini söyledi.

iPhone 13'lerde çentik biraz küçültülmüştü

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ile Apple, çentiği genişlik anlamında küçültse de biraz daha uzun hâle getirdi. Apple bunu, TrueDepth kamera sisteminin bileşen boyutlarını küçülterek ve dâhili bileşenleri yeniden yapılandırarak mümkün kıldı. Şirket bu yıl ayrıca ahizeyi çerçevenin üst kısmına taşıyarak çentikte yer açtı.

Gelecek yıl için bir nokta çentik tasarımı hakkında bilgi veren Apple analisti ‌Ming-Chi Kuo‌, Apple'ın bir nokta çentik tasarımı kullanması hâlinde üst seviye ‌iPhone 14‌ modellerinde FaceID'yi nasıl barındıracağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Weibo'da bugün ortaya çıkan söylenti, Touch ID'nin önümüzdeki yıl ekranda görünmeyeceğini iddia ediyor, bu da Face ID'nin "iPhone 14" kullanıcıları için mevcut olan tek biyometrik kimlik doğrulama seçeneği olmaya devam edebileceği anlamına geliyor.