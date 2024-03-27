Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 16 Pro'yu yeni Uzay Siyahı ve Gül renklerinde piyasaya sürecek. Bu renkler, beyaz ve gri renk seçeneklerine alternatif olacak.

Apple, yapay zekâ desteğiyle son yıllardaki en önemli değişikliklerden birine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri ile birlikte yeni renkler karşımıza çıkacak. iPhone 15 Pro Max'te gördüğümüz Mavi Titanyum renk ise yeni nesilde kullanılmayacak.

Şu anda doğal titanyum olarak adlandırılan renk yeni dönemde gri olarak sınıflandırılacak. Beyaz titanyum da yeni modellerle birlikte karşımıza çıkacak ancak bu defa iPhone 14 Pro'nun gümüş rengine yakın bir renk göreceğiz. İddiaların kaynağı, iPhone 14 döneminde mor varyantın geleceğini de isabetli şekilde sızdırmıştı. Elbette bu durum, yeni iddiaların da tamamen doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Doğal Titanyum yerine gri, Rose Gold da dönüyor

Yakın zamanda kulislerde dolaşmaya başlayan bir diğer iddiaya göre ise iPhone 16 Pro, Çöl Titanyum ve Titanyum Grisi adı verilen iki özel renkle gelecek. Bu renkler, yeni söylentide bahsi geçen Gül ve Gri renkler de olabilir. Gül rengi muhtemelen iPhone 7'den hatırladığımız "Rose Gold" ile benzer tonda olacak.

Apple, iPhone modellerinde renk seçeneklerini çok da fazla değiştirmiyor ancak her yeni modelde, özellikle de Pro versiyonlar için özel renk seçenekleri sunuluyor. Öte yandan standart modellerin renkleri genel olarak aynı gibi dursa da aralarında ufak ton farkları bulunuyor. Bunu da Apple'ın verdiği özel renk isimlerinden de anlıyoruz.

Yeni iPhone renkleri hakkında ne düşünüyorsunuz?