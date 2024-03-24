Apple'ın tedarik zincirine yakın analistlere göre iPhone 16, yapay zeka özelliklerini çalıştırabilmek için beklenenden daha yüksek RAM ya da depolama alanıyla gelebilir.

ChatGPT ile son kullanıcıya ulaşmasından bu yana üretken yapay zekâ, müthiş bir hızla hayatımızın bir parçası haline geldi. Samsung, Galaxy S24 Serisi'nin lansmanı sırasında duyurduğu Galaxy AI ile yapay zekânın elimiz kolumuz haline gelen akıllı telefonların birer parçası haline geleceğini kanıtlamıştı. Ayrıca Tim Cook da Apple'ın yapay zekâ konusundaki sessizliğinin iPhone 16 ile bozulacağının ipucunu sunmuştu.

Yapay zekâ denince hepimizin aklına ilk olarak yazılım geliyor olsa da yapay zekâ araçları milyarlarca parametreye sahip dil modelleriyle inşa ediliyorlar ve epey güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısı ile yapay zekâ destekli araçlar geliştirirken o araçları çalıştıracak cihazlar da fazlasıyla önemli. Peki iPhone'lar, yapay zekâ için yeterli donanıma sahip mi?

Yapay zekâ için iPhone 16'nın hem RAM hem depolama kapasitesi artabilir

Bildiğiniz gibi Apple, kullanıcının kişisel verilerini içeren işlemleri çoğunlukla internet bağlantısıyla bulutta gerçekleştirmek yerine cihazın içinde gerçekleştirmeyi tercih ediyor. iPhone 16 serisi ile birlikte hayatımıza girmesi muhtemel yapay zekâ özelliklerinin de internete ihtiyaç duymadan, cihazın kendi işlem gücüyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu durum, iPhone 16'ların beklenenden daha güçlü cihazlar olarak karşımıza çıkmasına neden olabilir.

Apple'ın tedarik zincirine yakın Güney Kore'deki bazı analistler, yapay zekâ özelliklerini çalıştırabilmek için Apple'ın RAM kapasitesinde artışa gidebileceğini ifade ediyorlar. Buna göre iPhone 16 serisinde Pro-standart ayrımı olmaksızın tüm modeller 8 GB RAM kapasitesi ile karşımıza gelebilir. Ayrıca Apple'ın yapay zekâ ile ilgili verileri NAND flash olarak saklamayı tercih etmesi durumunda yeni iPhone'ların başlangıç depolama kapasitesi 256 GB olabilir.

Henüz iPhone 16 modellerinin lansmanına 6 aya yakın bir süre var ve Apple, bu süreçte yukarıda aktardığımız iki yükseltmeden birini tercih edebileceği gibi her ikisini de hayata geçirebilir. Hem WWDC 2024 hem de iPhone 16 lansmanı yaklaştıkça konuyla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkması olası.