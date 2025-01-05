iPhone 17 Pro modelinin konsept tasarımı paylaşıldı. Görseller, cihazın Pixel benzeri ilginç bir kamera kurulumuyla gelebileceğini ortaya koydu.

iPhone 17 ailesi, bu sene eylül ayında bizlerle buluşacak. Seride ciddi değişiklikler göreceğiz. Öyle ki büyük ihtimalle Plus model gidecek, yerine “Slim” veya “Air” ismini alacak bir model eklenecek. Ayrıca Pro modelin de tasarımında değişiklikler göreceğiz.

Pro model konusunda bazı belirsizlikler var. Öyle ki başta iddialar, şirketin kamera kurulumunu Pixel benzeri bir şekilde yatay hâle getireceğini göstermişti. Ancak başka kaynaklar, şirketin bunu yapmayacağını ve üçgen tasarımını koruyacağını aktarmıştı. Belirsizlik devam ederken iPhone 17 Pro’nun bugün yeni bir konsept tasarımı ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro böyle gözükebilir

Apple paylaşımlarıyla tanıdığımız Majin Bu, kaynaklarından edindiği bilgilerle oluşturulan iPhone 17 Pro prototip görsellerini paylaştı. Bu görseller, cihazın olası arka tasarımına bir bakış atmamızı sağlıyor.

Görsellerin resmî olmadığının altını tekrar çizelim. Bu sektör sızıntılarına göre oluşturulmuş bir konsept. Tasarıma baktığımızda arkada 3’lü kamera diziliminin korunduğunu görebiliyoruz. Ancak kamera adası ve flaş tarafında farklılıklar var.

Öyle ki kamera adası uzatılarak daha dikdörtgen bir hâle getirilmiş. Ayrıca flaş ve diğer sensör de en sağa taşınmış. Bu şekliyle hâlâ Google’ın Pixel telefonlarını andırdığını söylememiz mümkün. Böyle bir tasarımın ne kadar beğenileceği de tartışma konusu. Muhtemelen birçok kullanıcının hoşuna gitmeyecektir.