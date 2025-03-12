iPhone 17 Pro ve Pro Max, Samsung'larda Yıllardır Olan Bir Özellik ile Gelecek

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında piyasaya süreceği iki önemli amiral gemisi iPhone 17 Pro ve Pro Max ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde performansı artıracak büyük bir değişikliğe gidiyor.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Instant Digital’e göre Apple nihayet gelecek olan iPhone 17 serisinin en güçlü üyeleri iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde gelişmiş bir soğutma çözümü olan buhar odası soğutma sistemini eklemeyi planlıyor.

Esasında bu teknoloji, uzun süredir Android amiral gemilerinde, özellikle de Samsung’un Galaxy S serisinde bulunuyor. Apple’ın ise bu sistemi iPhone 17 serisinin yalnızca Pro modellerine getireceği ve standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde yer vermeyeceği iddia ediliyor.

Buhar odası soğutma nedir ve neden önemli?

Bu sistem, işlemciden yayılan ısıyı emen ve buhara dönüştüren özel bir sıvı içerir. Buhar, haznenin daha soğuk bölgelerine hareket eder, yoğunlaşarak tekrar sıvı hâle gelir ve ısıyı uzaklaştırır. Bu döngü, telefonun aşırı ısınmasını önleyerek performans kaybını minimuma indirir.

Günümüzde birçok üst düzey Android telefon, başta Galaxy S25 Ultra olmak üzere bu teknolojiyle donatılmış durumda. Apple’ın A serisi işlemcileri her yıl daha da güçlenirken, buhar odası soğutma iPhone’ların performansını koruyarak aşırı ısınma ve throttling sorunlarını azaltabilir.