Samsung'un en ince modeli olacak olan Galaxy S25 Edge'in pil kapasitesi ortaya çıktı.

Samsung’un en ince modeli olacak olan Galaxy S25 Edge'in piline dair ilk detaylar ortaya çıktı.

İnce olması nedeniyle daha düşük kapasitede pil ile gelmesi beklenen Galaxy S25 Edge'in pil kapasitesi son sertifikasyon verilerinde 3.900 mAh olarak belirtiliyor. Asıl şaşırtıcı nokta ise telefonun nominal kapasitesi 3.786 mAh olacak.

Galaxy S25 Edge, 3.786 mAh pil kapasitesiyle gelecek

UL Demko ve BIS sertifikasyon veritabanında keşfedilen yeni listelemede EB-BS937ABY ve EB-BS937ABE model numaralarına sahip iki pilin yer aldığı belirtiliyor. Reklamı yapılan kapasite genellikle ideal koşullardaki performansı yansıtsa da Galaxy S25 Edge’in geçerli bir gerekçesi olsa bile düşük bir pile sahip olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Pil kapasitesinin yanı sıra Galaxy S25 Edge’in fiyatı da dikkat çekici olabilir. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, yeni telefonun Galaxy S25 Plus ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağını iddia etmişti ancak Koreli haber kaynağı FNNNews’e göre yeni modelin fiyatlandırması Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra arasında olacak.

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