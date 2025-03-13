Bu yılın yeni amiral gemisi iPhone'u iPhone 17 Pro Max'in kamera tasarımı ortaya çıktı.

Apple’ın bu yılın sonbahar aylarında tanıtacağı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin, önceki nesillere kıyasla büyük tasarım değişiklikleriyle geleceği artık neredeyse kesinleşti.

Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 17 Pro Max’in yenilenen kamera ünitesini gözler önüne seriyor. Sızıntılarıyla ünlü @MajinBuOfficial'ın paylaştığı görselde iPhone 17 Pro Max’in üretiminde kullanılacak metal kalıplar yer alıyor.

iPhone 17 Pro Max'in kamera tasarımı böyle görünecek:

Sızdırılan görselde telefonun arka panelinde sol üst köşeye konumlandırılmış büyük üçlü kamera ünitesi net bir şekilde görülebiliyor. Apple’ın MagSafe şarj bağlantıları için ayrılmış kesik de tasarımda göze çarpıyor.

Ancak asıl dikkat çeken detay, önceki seriye kıyasla daha büyük olacak olan kamera alanı. Daha büyük sensörler ve genişletilmiş kamera alanı, Apple’ın fotoğraf ve video kalitesinde önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor.

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