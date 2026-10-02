iPhone'ların 72 Saat Sonra Devreye Giren Güvenlik Özelliği Aşıldı: Verilere Erişim Kolaylaşabilir!

Apple'ın iPhone'lardaki verileri korumak için geliştirdiği 72 saatlik yeniden başlatma özelliğinin yeni bir adli bilişim aracıyla aşılabildiği ortaya çıktı.

iPhone, 72 saat boyunca kullanılmadığında kendini yeniden başlatıyor. Apple'ın iOS 18.1 ile getirdiği bu özellik, telefon başkasının eline geçtiğinde içindeki verilere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Yeniden başlatmanın ardından cihazdaki bilgiler daha sıkı bir koruma altında tutuluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fakat şimdi bu korumanın aşılabildiğini gösteren bir yöntem ortaya çıktı. Adli bilişim şirketi Magnet Forensics'in geliştirdiği GrayKey Preserve adlı araçla ilgili sızdırılan eğitim videosunu 404 Media ortaya çıkardı. Buna göre araç, iPhone yeniden başladığında devreye giren daha sıkı güvenlik aşamasını atlayabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Polislerin kullandığı araç nasıl çalışıyor?

iPhone yeniden başladığında veriler daha sıkı bir güvenlik katmanına alınıyor. GrayKey Preserve ise telefonu bu aşamaya geçmeden önceki durumda tutabiliyor. Böylece cihaz kapansa veya yeniden başlasa bile daha kolay erişilebilen durum korunuyor.

Araç, telefonu uçak moduna alabiliyor. Böylece cihazın internete bağlanması ve sahibinin uzaktan verileri silmesi engelleniyor. Telefon yeniden başlasa bile daha sıkı güvenlik aşamasına geçmiyor.

iOS'un otomatik veri temizleme sürecini durdurabiliyor

iOS, bazı geçici verileri zaman içinde otomatik olarak siliyor. Önbellekteki konum bilgileri, silinen iMessage mesajlarından kalan kayıtlar ve bazı fotoğraf verileri bunlar arasında.

GrayKey Preserve'in bu temizleme işlemlerini durdurabildiği belirtiliyor. Böylece normal şartlarda silinecek bazı veriler cihazda daha uzun süre kalabiliyor.

Burada önemli olan nokta, aracın uzaktan çalışmaması. iPhone'a fiziksel olarak erişilmesi gerekiyor. Cihaz ele geçirildiğinde ise kullanıcı tarafından silindiği düşünülen bazı veriler adli incelemede yeniden karşıya çıkabiliyor.