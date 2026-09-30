Galaxy S27 Serisi Daha Çıkmadan Zam İddiasıyla Gündemde: Başrolde Yine RAM Krizi Var!

Galaxy S27 serisinin çıkış fiyatları, henüz telefonlar tanıtılmadan zam iddiasıyla gündeme geldi.

Galaxy S27 serisinin tanıtılmasına daha aylar varken fiyatları şimdiden konuşulmaya başlandı. Güney Kore'den gelen bir sızıntı, Samsung'un yeni amiral gemilerinde daha yüksek bir başlangıç fiyatı belirleyebileceğini öne sürüyor.

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Bunun arkasındaki neden ise yapay zekâ veri merkezlerinin bellek ihtiyacının giderek artması. RAM ve diğer bellek bileşenlerine yönelik yoğun talep, üretim maliyetlerini yükseltirken bu durumun Galaxy S27 serisine de yansıyabileceği belirtiliyor.

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Fiyatlar ne kadar artabilir?

Sızıntıya göre Galaxy S27 serisinin farklı modelleri ve depolama seçenekleri 74 ila 96 dolar arasında daha pahalı olabilir. Bu durumda serinin başlangıç fiyatı 950 doların üzerine çıkabilir.

Ocak 2027'de tanıtılması beklenen Galaxy S27 serisinin kesin fiyatı ise lansmanda belli olacak.