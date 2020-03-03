iPhone 9'u Kanlı Canlı Gösterdiği İddia Edilen Fotoğraf

Apple'ın yaklaşmakta olduğu söylenen uygun fiyatlı yeni iPhone 9 modelinin gerçekten var olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraf, Apple'ın yeni iPhone'unun iPhone 8'le benzer tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple bir süredir, yeni bir iPhone modeli ile gündemde. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak böyle bir telefon gerçekten var gibi görünüyor. Çünkü bugün ortaya çıkan bir görsel, Apple'ın yaklaşmakta olan yeni iPhone modelini kanlı canlı gösteriyor. En azından fotoğrafı paylaşan kişinin iddiası bu yönde...

Apple'ın yeni telefonu, bazı kesimler tarafından "iPhone SE 2" bazı kesimler tarafından ise "iPhone 9" olarak isimlendiriliyor. Ortaya çıkan görüntü ise söz konusu modelin adının iPhone 9 olma ihtimalini biraz daha artırıyor. Çünkü paylaşılan fotoğraftaki cihaz, iPhone 8'e bir hayli benziyor ve yeni telefonun da iPhone 8'in bir üst sürümü olacağını düşündürüyor.

iPhone 9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraf

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, yaklaşmakta olan yeni telefonun iPhone 8 ile aynı boyutlara sahip olacağını gösteriyordu. Ortaya çıkan bu görüntüdeki telefon da söz konusu iddiaları doğrular nitelikte.

iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak isimlendirilen bu telefon, uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Apple, günümüzün pek çok teknolojisini bu telefona ekleyecek ancak üst segment özelliklerin bir bölümünü, telefonun fiyatını uygun tutabilmek adına kullanılmayacak. Örneğin bu telefon tek bir arka kameraya sahip olacak, Face ID özelliği olmayacak ve ekranın hemen alt bölümündeki çerçeveye yerleştirilmiş (iPhone 8'de olduğu gibi) bir parmak izi okuyucu ile gelecek.

ABD merkezli kaynaklara göre yaklaşmakta olan yeni iPhone'un 64 GB depolama alanına sahip olacak versiyonu 399 dolar (yaklaşık 2.475 TL + vergiler), 128 GB depolama alanı olan versiyon ise 449 dolar (yaklaşık 2.790 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacak.