iPhone'larda ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkan alarm sorununun hâlâ devam ettiği bildirildi. Oysa Apple, geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmış ve düzeltme için harekete geçtiğini söylemişti.

Geçtiğimiz nisan ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, iPhone'lardaki garip bir sorundan bahsetmiştik. Kullanıcılar, telefonlarındaki alarm özelliğinin çalışmayı bıraktığından bahsediyorlardı. Olayla ilgili açıklama yapan Apple ise durumun farkında olduğunu ve düzeltme çalışmalarına başladığını söylemişti.

Ancak gelen haberler, olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir düzeltme olmadığını gözler önüne seriyor. Zira Reddit gibi platformlarda yapılan yeni paylaşımlarda, bazı iPhone sahiplerinin alarm özelliğinin ya hiç çalışmadığından ya da yanlış çalıştığından bahsettiklerini görüyoruz.

10:30'a kurulan alarm, 12:42'de çalıyor

Yukarıda, Reddit'te paylaşılan bir fotoğraf yer alıyor. Kendi gözlerinizle de görebileceğiniz üzere bir iPhone'da saat 10:30'a alarm kurulmuş. Apple Watch, saatin 12:42 olduğunu gösteriyor. Ancak yine iPhone ekranında 10:30 alarmının çaldığını görebiliyoruz. Reddit'teki bu paylaşımın altına, benzer durumlardan şikâyet eden tonla kullanıcı doluşmuş durumda. Mesela bir kullanıcı, sabah 07:00'de çalması gereken alarmın 17:00'de çaldığını söylüyor.

Sorunun detaylarına ilişkin bilgi almak isterseniz:

Bu arada; sorunun iOS sürümüyle ilgili olmadığını özellikle belirtelim. Zira sorun yaşayan kullanıcıların bazıları iOS 17, bazıları ise iOS 18 kullanıyordu. Ayrıca bu sorun, farklı farklı iPhone modellerinde kendini gösterebiliyor. Hâl böyleyken Apple'ın neden bir çözüm üretmediği ve konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığı belirsiz.