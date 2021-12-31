Mobil cihazınız için yeni bir aksesuar aldınız ama iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonunuza ya da iPad tabletinize bağladığınız zaman ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ uyarı ile karşılaştıysanız merak etmeyin, ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu nasıl çözülür detaylarıyla görelim.

Döviz kurunun görece sakin olduğu bir ana denk getirip mobil cihazınız için kulaklık, şarj aleti ve benzeri bir aksesuar aldınız diyelim. iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonunuza ya da iPad tabletinize bağladığınız zaman ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ uyarısı mı çıktı? Endişe etmeyin, ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu yaygın olmasa da görülen bir durum.

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu ile karşılaşmanızın pek çok farklı nedeni ve buna bağlı olarak yine pek çok farklı çözüm yöntemi vardır. Ancak direkt olarak cihaz ya da aksesuar kaynaklı üretim hataları varsa yapabileceğiniz tek şey ürünü iade etmek ya da değiştirmektir. Gelin ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu nasıl çözülür yakından bakalım ve sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ ne demek, neden olur?

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu, aslında açıklamasını da beraberinde sunuyor. iPhone ya da iPad’e bağlamış olduğunuz aksesuar, bağlanmış olduğu cihazla uyumlu değil ya da çalışmasını engelleyecek bir soruna sahip. ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununun bazı temel nedenleri vardır;

Cihazınıza bağladığınız aksesuar kusurlu ya da hasarlı olabilir.

Aksesuar, orijinal bir Apple ürünü değilse uyumsuzluk yaratabilir.

Aygıtınız tarafından desteklenmeyen bir aksesuar kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Bağlantı portları kirli ya da bağlantı kablosu hasarlı olabilir.

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununun nedenlerine baktığımız zaman karşımıza ya kolayca çözülebilecek ya da kolay kolay çözülmeyecek sorunlar çıkıyor. ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununun çözümüne geçmeden önce uyaralım; böyle bir sorunla karşılaşmamak için aksesuar almadan önce mutlaka üretici firma ile iletişime geçerek cihazınızla uyumlu çalıştığından emin olun.

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ nasıl çözülür?

Yöntem #1: İşletim sisteminizi güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin. Yöntem #2: Aksesuar uyumluluğunu kontrol edin.

Aksesuar uyumluluğunu kontrol edin. Yöntem #3: Bağlantı portlarını ve kablolarını kontrol edin.

Yöntem #1: İşletim sisteminizi güncelleyin:

Dönüyoruz dolaşıyoruz ve her zaman aynı noktaya geliyoruz, güncelleme. Hangi iPhone ya da iPad modelini kullanıyor olursanız olun, Apple tarafından desteklenen son iOS versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Güncel olmayan bir işletim sistemi onlarca farklı hata gibi ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununa da neden olabilir.

Bu noktada bir parantez açmakta yarar var. İşletim sistemi gibi eğer varsa aksesuarın üretici firmasına ait bir mobil uygulama kullanıyorsanız, onun da güncel olması gerekir. Çoğu zaman bu durum ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununa neden olmaz ancak çözüm için denenebilecek yöntemlerden bir tanesidir.

Yöntem #2: Aksesuar uyumluluğunu kontrol edin:

İster Apple tarafından üretilmiş olsun, ister üçüncü taraf bir şirket tarafından üretilmiş olsun; her aksesuar, her iPhone ya da iPad modeli ile çalışmaz. Apple online mağazasını ziyaret ettiğiniz zaman zaten aksesuarların açıklama sayfalarında hangi aksesuarların hangi modellerle uyumlu çalıştıklarına dair bir liste görürsünüz.

Apple online mağazasından değil de farklı bir online mağazadaki farklı bir satıcıdan aksesuar alıyorsanız aynı detaya dikkat etmelisiniz. Ancak çoğu zaman satıcılar bu tür küçük detayları vermezler ya da vermek istemezler. ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ gibi sorunlarla karşılaşmamak için satın almadan önce satıcıdan ya da üretici firmadan konu hakkında bilgi almalısınız.

Yöntem #3: Bağlantı portlarını ve kablolarını kontrol edin:

‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorununun en çok gözden kaçan nedenlerinden biri kirli bağlantı portları ve hasarlı bağlantı kablolarıdır. Uyarı ile karşılaştığınız zaman bağlantıları çıkarın ve yeniden takarak deneyin. Sorun devam ediyorsa bağlantı portlarına şöyle bir göz atın ve mutlaka az bile olsa karşılaşacağınız kirleri ince uçlu bir araçla dikkatli bir şekilde temizleyin.

Temiz bağlantı portalarına rağmen sorun devam ediyorsa bağlantı kablosundan şüphelenin ve eğer varsa farklı bir kablo ile bağlanmayı deneyin. Baktınız yine olmuyor en son olarak aksesuarı farklı bir iPhone ya da iPad cihaza bağlamayı deneyin. ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu devam ediyorsa maalesef aksesuar kusurlu ya da hatalı olabilir, iade etmeyi ya da değiştirmeyi deneyin.

Artık herkes biliyor olsa da yine de hatırlatmakta yarar var; yeni bir teknolojik ürün aldığınız zaman değiştirme ve iade ihtimaline karşı uzun bir süre ürün faturasını saklayın. Hatta garanti kapsamındaki ürünler fatura ile değerlendirildiği için faturayı ürünü kullandığınız süre boyunca atmamanız en iyisi. Ürün ve hatta ürün kutusuna en ufak bir zarar vermeyin. İade nedeninizi tüm detaylarıyla bildirin ve sorunu açıklayın. Sonuç alamıyorsanız buradaki yazımızdan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

iPhone ve iPad kullanıcılarının canını sıkan ‘Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir’ sorunu ne demek, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için aksesuar satın almadan önce uyumluluk konusunda emin olmayı unutmayın.