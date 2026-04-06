Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Katlanabilir iPhone İçin Geri Sayım: iPhone Fold'un Test Üretimi Başladı

Apple’ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modeli için önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin iPhone Fold için test üretimine başladığı öne sürüldü. 2026’da dahi tanıtılabileceği konuşulan cihazın hem nihai tasarımı hem de fiyatı ise hala büyük merak konusu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ne zaman giriş yapacağı uzun süredir teknoloji dünyasının en büyük soru işaretlerinden biriydi. Samsung başta olmak üzere pek çok marka bu alanda ürünlerini piyasaya sürmüşken, Apple cephesindeki sessizlik dikkat çekiyordu.

Gelen bilgiler, Apple’ın beklemeyi çoktan bıraktığını gösteriyor. Hatta son söylentilerde şirketin katlanabilir iPhone modeli için test üretim sürecini resmen başlattığı iddia ediliyor.

Artık prototip değil: Apple üretim sürecini test ediyor

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, “trial production” yani test üretimi aşamasına geçmiş durumda. Bu süreçte cihazın sadece tasarımı değil, üretim hattındaki tüm detaylar tek tek kontrol ediliyor.

Apple’ın bu yaklaşımı aslında şaşırtıcı değil. Şirket, yeni bir ürün kategorisine girerken genelde acele etmiyor ve tüm sorunları çözmeden cihazı piyasaya sürmüyor. Bu yüzden test üretimine geçilmesi, iPhone Fold’un sandığımızdan daha yakın olabileceğini gösteriyor.

2026’da geliyor: Fiyatı ise cep yakacak

Sektör kaynaklarına göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli 2026 yılında tanıtılabilir. Cihazın kitap gibi katlanan bir tasarımla gelmesi ve yaklaşık 7.8 inç büyüklüğünde bir ana ekran sunması bekleniyor.

Tabii işin bir de fiyat tarafı var. İddialara göre iPhone Fold, 2000 doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yani Apple, bu cihazı doğrudan en üst segmentte konumlandırmayı planlıyor.

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

