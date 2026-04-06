Katlanabilir iPhone İçin Geri Sayım: iPhone Fold'un Test Üretimi Başladı

Apple’ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modeli için önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin iPhone Fold için test üretimine başladığı öne sürüldü. 2026’da dahi tanıtılabileceği konuşulan cihazın hem nihai tasarımı hem de fiyatı ise hala büyük merak konusu.

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ne zaman giriş yapacağı uzun süredir teknoloji dünyasının en büyük soru işaretlerinden biriydi. Samsung başta olmak üzere pek çok marka bu alanda ürünlerini piyasaya sürmüşken, Apple cephesindeki sessizlik dikkat çekiyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gelen bilgiler, Apple’ın beklemeyi çoktan bıraktığını gösteriyor. Hatta son söylentilerde şirketin katlanabilir iPhone modeli için test üretim sürecini resmen başlattığı iddia ediliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Artık prototip değil: Apple üretim sürecini test ediyor

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, “trial production” yani test üretimi aşamasına geçmiş durumda. Bu süreçte cihazın sadece tasarımı değil, üretim hattındaki tüm detaylar tek tek kontrol ediliyor.

Apple’ın bu yaklaşımı aslında şaşırtıcı değil. Şirket, yeni bir ürün kategorisine girerken genelde acele etmiyor ve tüm sorunları çözmeden cihazı piyasaya sürmüyor. Bu yüzden test üretimine geçilmesi, iPhone Fold’un sandığımızdan daha yakın olabileceğini gösteriyor.

2026’da geliyor: Fiyatı ise cep yakacak

Sektör kaynaklarına göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli 2026 yılında tanıtılabilir. Cihazın kitap gibi katlanan bir tasarımla gelmesi ve yaklaşık 7.8 inç büyüklüğünde bir ana ekran sunması bekleniyor.

Tabii işin bir de fiyat tarafı var. İddialara göre iPhone Fold, 2000 doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yani Apple, bu cihazı doğrudan en üst segmentte konumlandırmayı planlıyor.