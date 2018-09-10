iPhone Klavyesi Küfredilince Neden Ördek Emojisi Gösteriyor?

Uzunca süredir özellikle iPhone'unu İngilizce klavyeyle kullananların dikkatini çeken ve kasıtlı olup olmadığı tartışılan hatayla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

İşletim sistemlerinde uzun süre yer alan birtakım özelliklerin, istenerek mi yoksa bir hata sonucu mu orada olmaya devam ettiğini bazen bilemiyoruz. iPhone'un orijinal klavyesinde 'f*ck' yazmak istediğinizde karşınıza çıkan ördek emojisi de bunlardan biriydi.

Her ne kadar bizim için küfür gibi görünse de özellikle ABD halkı için bu kelimenin kullanımı günlük hayatın oldukça içinde. Bu sebeple kendileri için gayet normal olan bu kelimeyi kullandıklarında niçin ördek emojisi ile karşılaştıklarını doğal olarak merak ediyorlar. Business Insider da bunu araştırmak için klavyenin yaratıcısı Ken Kocienda ile görüşmeye karar vermiş.

Klavyeyi tasarlayan isim olan Ken Kocienda şunları söylemiş:

"Babannenize göndereceğiniz bir mesajda, aslında yazmak istemeyeceğiniz müstehcen kelimelerin olmaması için 'otomatik düzeltme' modunu ekledik. Irklara ve etnik kökene dair, kibar bir konuşma içerisinde kullanmayacağınız kötü sözlerin de burada düzeltilmesi gerektiğini düşündük. Elbette bu sistem her zaman doğru işleyemeyebiliyor. Biraz bıçak sırtı..."

Anlayacağınız olay oldukça basit: iPhone, sizin 'f*ck' kelimesi yerine 'duck' kelimesini yazdığınızı düşünmek istiyor ve bunun için size bir ördek emojisi gösteriyor. Elbette bu durumdan rahatsız olanlar otomatik düzeltmeleri diledikleri zaman kapatabilirler.