Telefonumuzu şarja taktığımızda %100 olduğunu görmeden şarjdan çekmek rahatsız edici olabilir. %100 olduğunu gördüğümüzde ise rahatlamış bir şekilde şarjdan çekeriz. Ancak iPhone’larda durum böyle değil. Şarjınızın tamamen dolmasını bekliyorsanız bataryanızın ömründen yiyorsunuz!

Telefon kullanım alışkanlıklarımız değiştiğinden beri onları her gece şarja takıp sabah uyanınca çıkarmayı rutin hâline getirdik. Böylece hem biz hem de tüm gün yorulup şarjı biten telefonumuz güç toplayıp ertesi sabah yeni bir güne uyanıyoruz.

Ancak bu içeriğimizi okuduktan sonra tüm gün size refakatçi olan iPhone’unuzu şarj etme alışkanlıklarınızı tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz çünkü telefonunuzu yavaş yavaş öldürüyorsunuz!

iPhone'ların pili pek çok avantaj sağlıyor ancak iyi olmayan bazı özellikleri de var.

Sağlıklı bir telefon pili, yüksek performans için çok önemli. Tüm piller zamanla eskir ancak bu eskime sürecini geciktirerek pilin daha uzun süre kullanılabilir kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

iPhone'lar; daha hızlı şarj olan, daha uzun süre dayanan, daha hafif ve daha fazla pil ömrüne sahip lityum iyon pillerle çalışır. Bunların hepsi iyi özellikler olmakla beraber lityum iyon pillerin kötü yönleri de var.

Her şarj edildiklerinde biraz daha bozulan lityum iyon pilleri ne kadar sık %100 şarj ederseniz veya tamamen bitene dek beklerseniz kullanım ömrü o kadar kısalır.

Peki bu durumda biz ne yapmalıyız?

iPhone’unuzu %100’e kadar şarj etmek veya bataryanın bitip kapanmasını beklemek pilinize çok büyük bir zarar vermese de zamanla ömrünü azaltıyor. Bu durumda Apple, telefonunuzu %40 ile %80 arasında şarj etmenizi öneriyor.

Batarya problemleri yaşandığında telefonunuzun şarjını tamamen bitirip daha sonra %100’e kadar şarj etme tavsiyesi ise bir yalan değil, istisna olarak yaptığınızda iyi sonuçlar doğurur fakat düzenli bir alışkanlık hâline getirilmesi önerilmiyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, iPhone’unuzu gün içinde %40-%80 aralığında periyotlar hâlinde şarj etmeniz batarya sağlığı için en iyisi olacaktır.

Ayrıca iPhone’larda “İyileştirilmiş Pil Şarjı” özelliği bulunuyor.

iOS 13 ve sonraki sürümlerde hayatımıza giren “İyileştirilmiş Pil Şarjı”, pilin eskime hızını düşürüp kullanım ömrünü artırmak için tasarlandı. Bu özelliği aktif hâle getirirseniz, telefonunuz bazen %80 şarj seviyesine ulaşınca şarj etmeyi durdurur. Üstelik, sizin şarj etme alışkanlıklarınızı öğrenip telefonunuz uzun süre şarjda kalacağı zamanlarda etkinleştirilir.

Bu özelliği açmak için:

Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme > İyileştirilmiş Pil Şarjı

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