Bir kullanıcı, iPhone SE 3'ü Nokia Lumia 1020 ile birleştirildi. Ortaya, iOS işletim sistemiyle çalışan bir Windows Phone telefon çıktı.

Bir zamanlar ismini çok sık duyduğumuz Windows Phone işletim sistemli akıllı telefonlar, yeterli popülariteye ulaşamamaları başta olmak üzere birçok nedenden dolayı kaldırılmışlardı. Bu konuda en çok bilinen telefonlardan biri de Nokia Lumia 1020 idi. İlk olarak 2013’te çıkan telefon, 2015’te iptal edilmişti.

Peki bu cihaz iptal edilmeseydi ve Windows Phone yerine iOS kullanarak çalışsaydı nasıl görünürdü? Bir Reddit kullanıcısının paylaşımı bu soruya yanıt veriyor.

iPhone SE 3 ile Nokia Lumia 1020 birleştirildi

iOS işletim sistemini iPhone’lardan tamamen farklı cihazlarda görmek oldukça ilginç oluyor. Bu da bunun en iyi örneklerinden biri. Kullanıcı, 5G’li iPhone SE 3’ü Nokia Lumia 1020'nin gövdesine entegre ederek bu telefonu ortaya çıkarmış.

Nokia Lumia 1020 görünümlü bu cihazın içinde bir iPhone SE 3 var diyebiliriz. iPhone’un iç malzemeleri, cihaza entegre edilmiş. 12 MP’lik arka kamera, Touch ID, A15 Bionic çip, 128 GB depolama dahil her şey. Kullanıcı, cihazı NokiApple LumiPhone 1020 SE olarak isimlendirdiğini de eklemiş. Lightning portu bile var.

Kısacası bu proje, daha önce gördüklerimizden çok farklı olmasıyla gerçekten ilgi çekici. Maalesef, iPhone SE Lumia 1020 birleşimi cihazın nasıl çalıştığına dair bir video yok. “OceanDepth95028” isimli kullanıcı, kullanımında bazı sorunlar olsa da çalıştığını söylemiş. Ayrıca arkada DELL markalı bilgisayarda macOS kurulu olduğu da görsellerden görülebiliyor. Yani bu kullanıcı bu tarz ilginç projeleri seviyor gibi.