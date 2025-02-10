Bu hafta tanıtılacağı söylenen iPhone SE 4'ün muhtemel Türkiye fiyatını hesapladık. Sonuç, pek çok iPhone kullanıcısını memnun edebilir.

Güvenilir kaynakların söylemlerine göre Apple, 4. nesil iPhone SE modelini bu hafta resmi olarak karşımıza çıkaracak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı gerçekleşti ve tasarımından kamera özelliklerine kadar pek çok detayı öğrenme fırsatı yakaladık. O halde artık en önemli konuya gelebiliriz; muhtemel Türkiye fiyatı…

Apple, 1. ve 2. nesil iPhone SE modelleri için 399 dolar başlangıç fiyatı açıklamıştı. Halihazırda satışta olan 3. nesil iPhone SE ise küçük bir zam yiyerek 429 dolar fiyat etiketine ulaşmıştı. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar iPhone SE 4'ün ciddi şekilde zamlanarak 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyor. Peki bu zam, Türkiye fiyatına nasıl yansıyacak?

iPhone SE 4 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Her şeyden önce Türkiye'de akıllı telefonlardan KDV, ÖTV, TRT Bandrol ve Turizm Bakanlığı Payı olmak üzere dört farklı vergi alındığını hatırlatalım. Bu nedenle cihazın ABD fiyatına gelecek 70 dolarlık zam, Türkiye fiyatına yaklaşık 140 dolar olarak yansıyacak. Tamam da 3. nesil iPhone SE, Türkiye'de kaç dolara satışa çıkmıştı?

iPhone SE 3, 8 Mart 2022 tarihinde 10.999 TL fiyatıyla ön siparişe açılmıştı. Bu, o günün dolar kuruyla 762 dolarlık bir fiyat etiketine karşılık geliyordu. Bu, cihazın Türkiye'de %77 daha pahalı satışa çıktığı anlamına geliyor. Apple'ın iPhone SE 4 için de benzer fiyat politikası izleyeceğini varsayarsak karşımıza şöyle bir muhtemel Türkiye fiyatı çıkıyor:

ABD fiyatı: 499 dolar

Türkiye fiyatı (dolar): 883 dolar

Türkiye fiyatı (türk lirası): 31.786 TL

Apple Türkiye'nin mevcut enflasyon oranını da göz önünde bulundurarak fiyatı geleceğe dönük olarak bir miktar yukarı çekme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek. Bu da iPhone SE 4 muhtemel Türkiye fiyatının 32.999 TL civarında olabileceği anlamına geliyor.

Peki siz, iPhone SE 4 için nasıl bir fiyat bekliyorsunuz? Sizce "fiyat/performans" olarak başarılı olması için fiyatı ne kadar olmalı?