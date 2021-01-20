iPhone SE Plus'ın Teknik Detayları ve Çıkış Tarihi Sızdı

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında piyasaya sürülen iPhone SE 2020 oldukça iyi özelliklere sahip olsa da telefonun en çok eleştiri alan kısmı ekranının günümüz telefonlarına göre küçük olması olmuştu. Ortaya çıkan raporlara göre Apple, iPhone SE 2020'nin daha büyük ekranlı bir versiyonu olacak iPhone SE Plus üzerinde çalışıyor. Telefonun detayları ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de ortaya çıktı.

Apple, 2016 yılında çıkardığı ilk iPhone SE modeliyle fazlasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. 2016 yılının mart ayında piyasaya sürülen ilk iPhone SE modeli, iPhone 5S kasasına sahipti ancak daha gelişmiş özelliklere sahipti. Fiyat performans oranıyla dikkatleri üzerine çeken modelin 2020 versiyonu da oldukça uygun fiyatlı piyasaya sürülmüştü. iPhone 8 benzeri bir kasaya sahip olan iPhone SE 2020, fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunuyordu.

Nisan 2020'de piyasaya sürülen iPhone SE 2020, ilk iPhone SE modeli kadar ilgi görmese de yine de dikkatleri üzerine çeken bir telefon olmayı başarmıştı. Telefon fiyat performans olarak güzel bir oran sunuyor olsa da en çok eleştirilen şey telefonun ekranı olmuştu. Kullanıcılara göre telefonun ekranı, günümüzde çıkan akıllı telefonlara göre çok küçüktü. Apple'ın bu konu üzerinde bir çalışma yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Apple, daha büyük ekranlı iPhone SE Plus üzerinde çalışıyor:

Bugün ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, daha büyük ekranlı bir iPhone SE modeli üzerinde çalışıyor. iPhone SE Plus olarak adlandırılacağı söylenen bu akıllı telefon, iPhone SE 2020'de bulunan 4,7 inçlik ekran yerine 6,1 inçlik ekranla donatılacak. IPS olacağı söylenen ekranının dışında yeni iPhone SE modeliyle ilgili bazı ilgi çekici bilgiler de bulunuyor.

Raporlara göre Apple'ın üzerinde çalıştığı bu model, Apple A14 Bionic işlemciden gücünü alacak. 12 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı söylenen iPhone SE Plus, 6 MP çözünürlüğünde de bir ön kamerayla donatılacak. 6 portre ışık efekti, OIS, Smart HDR3, TouchID gibi özelliklere sahip olacağı söylenen akıllı telefonun toz ve kum gibi şeylere karşı yüzde yüz dayanıklılığı olacağını kanıtlayan IP67 sertifikasına sahip olduğu da belirtildi.

iPhone SE Plus'ın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili de iddialar ortaya atıldı. Raporlara göre iPhone SE Plus, 499 dolar (vergiler hariç yaklaşık 3.693 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceği belirtildi.