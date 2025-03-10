Apple'ın en büyük montaj ortağı Foxconn, iPhone'ların üretim sürecinde kullanacağı yeni bir dil modeli geliştirdiğini açıkladı.

iPhone'ların sadece yazılımında değil, üretiminde de yapay zekâ devrimi yaşanmak üzere.

Apple’ın en büyük montaj ortağı Foxconn, üretim ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için kendi büyük dil modelini geliştirdiğini açıkladı.

Foxconn'un dil modeli iPhone montajında kullanılacak

FoxBrain adı verilen bu model, ChatGPT ve Google Gemini gibi akıl yürütme, veri analizi, matematik ve kod oluşturma yeteneklerine sahip güçlü bir yapay zekâ sisteminden oluşuyor. NVIDIA'nın desteğiyle geliştirilen FoxBrain, iPhone montaj süreçlerinde devrim yaratabilir.

Foxconn, bu yapay zekâ modelini üretim süreçlerine entegre ederek daha hızlı, verimli ve akıllı bir montaj süreci hedefliyor. Ayrıca FoxBrain'in açık kaynak olarak endüstri ortaklarıyla paylaşılması da gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın ABD’de yapay zekâ destekli sunucu fabrikaları kurma planı ortaya çıkmıştı. Şimdi de en büyük montaj ortağı Foxconn'un bu hamlesiyle Apple'ın, iPhone'ların donanım ve yazılım olarak büyük ölçüde insan gücünden yapay zekâya geçişin alt yapısı için hazırlandığını söyleyebiliriz.

Apple ile ilgili diğer içeriklerimiz: