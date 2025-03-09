Yenilenmiş Siri'nin geçtiğimiz gün ertelenmesinin ardından Apple'ın akıllı ev hub'ı da aynı kaderi paylaştı.

Apple’ın uzun süredir beklenen akıllı ev hub’ı, geçtiğimiz gün yenilenmiş Siri'nin ertelenmesiyle birlikte onunla aynı kaderi paylaştı.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, yeni akıllı ev hub'ını Mart ayında piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak yenilenmiş Siri'nin tamamlanamaması nedeniyle belirsiz bir tarihe kaydırıldı.

Eklenecek Siri özellikleri yetişmedi

Şirket, iOS 18.4 ile birlikte bu yeni cihazı Nisan ayında tanıtmayı hedefliyordu ancak Siri ne yazık ki Apple'ın istediği seviyeye gelemedi. Apple, geliştirilmekte olan yeni Siri’nin daha fazla bağlam farkındalığına ve uygulamalar arası hareket kabiliyetine sahip olacağını ancak bu sürecin beklenenden uzun sürdüğünü geçtiğimiz gün kabul etmişti.

Her ne kadar ürünün piyasaya sürülmesi ertelense de Apple dâhili bir test programı başlattı. Şirket çalışanları, yeni akıllı ev hub’ını evlerinde test ederek şirkete geri bildirim sağlamaya başladı. Böylece Apple, ürün piyasaya çıkmadan önce olası hataları tespit edip iyileştirme yapabilecek.

Apple'ın yeni akıllı ev hub'ının beklenen özellikleri

7 inç kare ekran (kalın çerçeveli)

Üst kısımda kamera (FaceTime desteği)

Şarj edilebilir dâhili pil

Yeni bir işletim sistemi: homeOS

StandBy tarzı gösterge paneli

Akıllı ev cihazlarını kolayca kontrol edebilme

Apple Intelligence entegrasyonu

Apple’ın bu yeni ev hub’ını ne zaman piyasaya süreceği belirsizliğini koruyor ancak Siri’nin planlanan yenilenmelerinin tamamlanmadan cihazı çıkarması pek olası görünmüyor.

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