Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu M3 Ultra işlemcisi Geekbench testine girdi. Peki test sonuçları ne diyor? Apple'ın yeni işlemcisi, şirketin anlattığı kadar iddialı mı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu M3 Ultra işlemcisi, Geekbench 6 testine girdi. Yapılan test, Apple'ın M3 Ultra ile M4 Max işlemcileri arasında açıkladığı performans farkının biraz abartılı olduğunu gözler önüne serdi. Apple'a göre M3 Ultra, M4 Max işlemciye göre bazı işlemlerde iki kat daha hızlıydı. Ancak test sonuçlarında böyle bir sonuç yok.

Apple M3 Ultra işlemcisi, Geekbench 6 testinin tek çekirdekli versiyonunda 3.221 puan, çok çekirdekli versiyonunda ise 27.749 puan almayı başardı. Karşılaştırma olması açısından M4 Max'in aynı testin tek çekirdekli versiyonunda 3.921 puan, çok çekirdekli versiyonunda ise 25.650 puan aldığını hatırlatalım. Buna göre M3 Ultra, M4 Max'e kıyasla sadece çok çekirdekli işlemlerde daha iyi performans veriyor. O da yüzde 8 civarlarında.

İşte M3 Ultra'nın Geekbench test sonuçları

Tabii burada özellikle vurgulamamız gereken bir husus var. Geekbench sonuçları, M3 Ultra'nın başarısız bir işlemci olduğunu göstermiyor. Mesela bu işlemci, M4 Max'in 40 çekirdekli GPU'suna kıyasla 80 çekirdekli GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca M3 Ultra'nın bellek bant genişliği, 800 GB/sn ki bu değer de M4 Max'ten daha yüksek.

Burada önemli olan husus, tüketicilerin hangi amaçla bu işlemciler arasında kalacağı olacak. Şöyle açıklayalım; eğer grafik tasarım tarafında çok fazla işiniz varsa M3 Ultra, sizin için daha doğru bir tercih. Ancak grafik tasarım işiyle o kadar uğraşmıyorsanız ve bu sizin için bir kriter değilse M4 Max işlemciyi de gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.