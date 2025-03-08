Apple'ın M4 Max çipi ile yeni işlemcisi M3 Ultra'nın CPU performansı karşılaştırıldı. Sonuçlarda aralarında çok büyük fark olmadığı görüldü.

Apple, geçtiğimiz günlerde büyük merakla beklenen yeni Mac modellerini resmen tanıtmıştı. En çok dikkat çeken modellerden biri ise yeni Mac Studio’ydu. Bu cihaz, M3 Ultra ve M4 Max olmak üzere iki çok güçlü işlemciyle geliyordu.

M4 Max, hâlihazırda var olan bir işlemciydi. Ancak M3 Ultra yepyeni bir çip olarak karşımıza çıktı. Şirket, tanıtımında M3 Ultra’nın bazı işlerde M4 Max’ten 2 kadar hızlı olabileceğini söylemişti. Ancak gelen yeni testler, o kadar da fark olmadığını gösterdi.

M3 Ultra ile M4 Max benzer performans verdi

Yeni Mac Studio için yapılan Geekbench testlerinde, M4 Max ile M3 Ultra’nın yakın performans verdiğini ortaya koyuyor. 32 çekirdekli CPU M3 Ultra’ya baktığımızda tek çekirdekte 3221, çoklu çekirdekte ise 27749 puan aldığını görüyoruz. Sonuçlar, gerçekten iyi ve “Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi” tabirine uygun diyebiliriz.

M4 Max’e geldiğimizde ise 16 çekirdekli CPU’ya sahip işlemcinin tek çekirdekte 3921 puan, çoklu çekirdekte ise 25650 puan alıyor. Buradan da görebileceğiniz üzere Ultra daha önde olsa da iki çip arasında performans konusunda öyle inanılmaz bir fark yok. Yalnızca çoklu çekirdekte %8’lik fark var.

Tabii ki bu testleri gerçekleştirirken unutmamak gereken birkaç detay var. M3 işlemcier, Apple’ın kullandığı 3 nm mimarisinin ilk neslini temeline alıyor. Bu yüzden verimliliği daha düşük. M4’te ise yeni nesil var ve verimlilik çok daha iyi. Hatta M3’ün tekli çekirdekte geçilmesinin nedeni de bu.

2’inci dikkate alınması gereken şey ise sadece CPU performansının ölçülmesi. Örneğin M4 Max sadece 40 çekirdekli GPU’ya kadar konfigüre edilebiliyor. M3 Ultra’da ise bu 80 çekirdeğe çıkabiliyor. Ayrıca 800 GB/s ile M3 Ultra’nın daha fazla bellek bant genişliği olduğunu da belirtelim. Yani diğer performans ölçümlerine gelindiğinde M3 Ultra daha önde olacaktır.