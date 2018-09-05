Nester Formentera, yalnızca çizgileri kullanarak şahane illüstrasyonlar üreten başarılı bir sanatçı ve özellikle vücut hatları çizmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Resim, belki de sanatçıların en özgür davranabildikleri sanat dalı. Çizgiler her şeyi yaratmayı mümkün kılıyor ve sanatçı bunu yaparken bütün sınırların dışında kalabiliyor. Nester Formentera da bunu başarabilen yetenekli bir sanatçı. Eserlerinde müthiş ışık oyunları, inanılmaz renkler ya da kurgular olmamasına rağmen Formentera'nın çalışmalarının her biri oldukça etkileyici.

Formantera'nın çizdiği illüstrasyonlar aslında meselenin teknik olarak kusursuz olmakta değil yaratıcı olmakta olduğunu gösteriyor. Basit çizgilerle kazandırılmış derinlik hem zihnimizle ufak bir oyun oynuyor. Sadece siyah çizgilerden ibaret olan bu çizimlerin nasıl bu kadar gerçekçi göründüğünü anlamaya çalışmak ise başlı başına enteresan bir deneyim. Lafı fazla uzatmadan sizi Formentera'nın başarılı illüstrasyonlarıyla baş başa bırakalım.

Çalışmalarda en çok dikkat çeken detay, gerçekçilik hissi.

Her ne kadar basit çizgilerden ibaret olsa da çizimlerin her biri aslında oldukça detaylı bir uğraşın ürünü.

Formentera aynı zamanda çizgileri, kara kalem çalışmalarının bölünüp boyutlandırılmasında da kullanıyor.

Sanatçının kağıda dökmeyi en çok sevdiği şey ise insan vücudu ve silüetler.

Aynı zamanda çizimlerinde detaylı el figürlerini de sıkça kullanıyor.

İnsan vücudunu resmetme konusunda oldukça başarılı olan sanatçı, özellikle kadın figürler çizmeyi tercih ediyor.

Her çizimde üçüncü bir boyut hissi ise zihnimizi en çok bulandıran şey oluyor.

Aslında çizgilerle illüstrastonlar üretme yöntemi sıkça kullanılıyor fakat böyle başarılı işler çıkarmak için yalnızca tekniği bilmek yeterli değil.

Önemli olan, tekniğini en güzel şekilde ortaya koyabileceğin bir de konsept belirlemek. Formentera da bunu oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmiş.