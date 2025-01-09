CES 2025'te birbirinden ilginç teknolojiler gördük ve rekabetin arttığı yeni bir alan ise teknolojilerle çevrili yüz maskeleri oldu.

Cilt bakımında yüksek teknoloji devri hız kazanıyor ve Shark, Nanoleaf'e rakip olarak CES 2025'te tanıttığı yeni CryoGlow maskesiyle bu yarışa iddialı bir giriş yaptı. CryoGlow, LED ışık terapisi ve soğutma teknolojisini bir araya getirerek cilt sağlığı için çığır açan bir çözüm sunmayı hedefliyor.

CryoGlow maskesi, LED ışık terapisini soğutma fonksiyonuyla birleştiren ilk cihazlardan biri. 160 adet LED ışığı sayesinde kırmızı, mavi ve kızılötesi ışık kombinasyonları sunarak cilt temizliği, yaşlanma karşıtı etki ve akne tedavisi gibi birçok ihtiyaca yanıt veriyor. Yanak kısmındaki soğuk metalik plakalar ise "InstaChill" teknolojisiyle cildi serinletiyor ve rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Konforu ve ergonomik yapısıyla günlük hayatta da kullanılabilir

Shark’ın kıdemli başkan yardımcısı Danielle Lessing, CryoGlow’un yalnızca teknolojik yenilikler sunmakla kalmayıp ergonomi ve kullanım kolaylığına da odaklandığını belirtiyor. Ürün, LED’lerin cilde ideal mesafede yerleştirildiği, farklı yüz şekil ve boyutlarına uyum sağlayabilen bir tasarıma sahip. Ayarlanabilir baş kayışı ve hafif yapısı, maskeyi uzun süre kullanım için de konforlu hâle getiriyor.

Ürünün kontrolü uzaktan kumandayla sağlanıyor. Bu kumanda, dört farklı tedavi modu ve üç soğutma seviyesi arasından seçim yapmayı mümkün kılıyor. Shark, düzenli kullanımın dört hafta içinde daha pürüzsüz bir cilt, iki ayda ise daha sıkı bir görünüm sağlayacağını iddia ediyor.

CryoGlow, 349 dolarlık fiyat etiketiyle alanındaki rakiplere göre daha bütçe dostu bir konumda. Başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.