İsrailli Araştırmacılar: 1 Yıl İçinde Kanseri Yok Edeceğiz

İsrailli bir ilaç firması, bir yıl içerisinde kanseri tamamen tedavi edecek bir ilaç geliştireceğini iddia ediyor.

Çağımızın en büyük illeti olan kanserin tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Aynı kanser türü bile her hastada farklı şekilde geliştiği için kanserin tedavisini bulmak oldukça zor bir iş.

İsrailli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi - Hızlandırılmış Evrim Biyoteknolojileri) adlı şirketin yönetim kurulu başkanı Dan Aridor’un yaptığı açıklamaya göre, şirketin üzerinde çalıştığı tedavi gerçek anlamda devrim niteliği taşıyor.

“Bizim kanser tedavimiz ilk günden itibaren etkili olacak, birkaç hafta sürecek ve minimum yan etkisi olacak ya da yan etkisi olmayacak, piyasadaki pek çok tedaviden de daha ucuz olacak.” diyen Aridor, “Tedavimiz hem genetik hem de kişisel olacak.” ifadesini kullanıyor.

AEBi’nin kanser tedavisi MuTaTo olarak adlandırılmış. Bu da “Multi-Target Toxin”in kısaltması. MuTaTo, belli peptitleri içeren kanser hücrelerine saldırıyor. Peptitler, amino asit zincirleri oluşturan küçük yapı taşlarıdır. Şirkete göre bu yöntem sayesinde tedavi başarılı olacak.

“Tedavinin mutasyonlardan etkilenmeyeceğini garantilemeyi başardık, kanser hücreleri o kadar hızlı mutasyon geçirirler ki hedeflenen reseptörleri atarlar,” diyen AEBi CEO’su Ilan Morad, bütün değişime uğramış reseptörlere eş zamanlı saldırmanın, çoklu mutasyon ihtimalini azalttığını söylüyor. Aynı anda üç reseptöre saldırdıklarını belirten Morad, “Kanser bile aynı anda üç reseptöre mutasyon geçirtemez.” diyor.

Morad’ın iddialarına göre AEBi bu tedaviyi farelerde test ettiğinde, hayvanların sağlıklı hücrelerine hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerinin büyümesini durdurmayı başardı. Firma bazı testleri de tamamladı ve yakında klinik testlere başlayacak. AEBi CEO’suna göre bu prosedürlerin tamamlanıp ürünün piyasaya çıkması birkaç yıl sürebilir.

Bunlar oldukça ciddi iddialar olmakla beraber, firmanın araştırmalarına dayanan ya da bu araştırmaları destekleyen herhangi bir hakemli dergide yayımlanmış makale yok. Söylediklerini yapabilirlerse bu gerçekten büyük bir başarı olur ancak bu tedavi, bilimsel çevrelerden onay görene kadar heyecanlanmamakta fayda var.