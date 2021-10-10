Astronotlar Avrupa Üzerinde Mavi Işık Gözlemledi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotları, geçtiğimiz günlerde Avrupa üzerinde garip bir mavi parıltı keşfettiler. Fransız astronot Thomas Pesquet, parıltının aslında ne olduğunu eğlenceli bir dille açıkladı.

Dünyada ya da dünya dışında meydana gelen gizemli olaylar birçoğumuzun ilgisini hemen üzerine çeker. Böyle olaylar karşısında bilimsel araştırmalar yapılsa da, insanlar gizemler üzerinde durarak efsaneler yaratmaya daha meyilli olabilir. Bu yüzden, hayatın sıradan gidişatı içerisinde karşılaştığımız ilginç olayların mantıklı gerekçeleriyle karşılaşmayı istemeyiz. Çünkü ilginç olaylar ve gizemler çoğu zaman heyecan yaratır.

Evrenin çeşitli yerlerinde ya da atmosferde gerçekleşen, görebildiğimiz bazı olaylar da bu ilginçliklerin, gizemlerin bir parçası olabiliyor. Zaman zaman meydana gelen gizemli ışıklar, bazı insanlar tarafından mitlerle ve gizemli inanışlarla açıklansa da, bilimsel açıklamalar mantıklı gerekçelerle durumu açıklığa kavuşturuyor. Geçtiğimiz günlerde bu duruma örnek bir olay yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları, Avrupa üzerinde mavi bir ışık gözlemledi. Fransız astronot Thomas Pesquet, Avrupa semalarında yer alan ve uzaydan görüntülenen mavi ışığın aslında ne olduğunu açıkladı.

Atmosferdeki yıldırımlardan dolayı oluşuyor

Geçtiğimiz günlerde Avrupa üzerinde keşfedilen mavi parıltı, farklı ve ilginç görüşleri de beraberinde getirdi. Bu gizemli görüşler Fransız astronot Thomas Pesquet'ten nasibini aldı. Pesquet, meydana gelen bu parıltının çok nadir görülen bir olay olduğunu, elflerin ve ruhların gerçek olabileceğini ve bunların iklimi de etkileyebileceğini söyleyerek dalga geçti.

Thomas Pesquet’in Twitter hesabından paylaştığı görüntü üzerinden yaptığı, bu gizeme inanmadığını belirten yorumlar, bilimsel açıklamalarla destekleniyor. Söz konusu ışıkların, atmosferin üst tabakalarında oluşan yıldırımlar dolayısıyla meydana geldiği söyleniyor.