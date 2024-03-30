Dansöz, robot ve köpek... 21. yüzyılda yan yana gelmeyi başaran bu üçlü, darbuka eşliğinde Taksim'de buluştu.

Robot köpeklerin üretim amaçlarını saymakla bitiremeyiz. Yük taşımacılığı, asistanlık, eğlence diye uzuyor gidiyor. Ama eğlence dediysek de sanki gerçek bir köpekmiş gibi sunduğu basit eğlenceden bahsediyoruz. Bu detayı vermemiz gerekirdi. Zira birazdan göreceğiniz görüntüler, bu eğlence kavramından beklentilerinizi değiştirecek.

Söz konusu görüntülerin her detayında ayrı bir gariplik yatıyor. İşin özünde Taksim’in ortasında bir darbukacı ve bu darbukacıyla birlikte dans eden bir robot köpek var. Doğal olarak böyle bir olay olunca etraftaki izleyen sayısı da çok oluyor. Daha da garibi, böylesine eğlenceli bir ortamdaki robot köpeğimizin üzerinde ‘kayıp ilanı’ var.

Üstünde “Sahibim Murat Kayıp” yazıyor.

Tabii etraftakiler buna çok da aldırmamış gibi görünüyor. Söz konusu video, sosyal medyada “Ülke normalde döndü.” ile “Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?” arasında gidip gelen tepkiler aldı. Caddede gezintiye çıkan robot köpeğimiz hem vatandaşlarla hem de turistlerle selamlaşarak yoluna devam etti.

Asyalı turistlerin karşısında eğildi, dans etti, caddede dolaştı ve vatandaşların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı. Tabii bir yandan da üstündeki kayıp ilanı dikkat çekiyor. Robot köpeğe gelen tepkilerden bazıları:

Tabii öte yanda bu teknolojinin bu şekilde kullanılmasını doğru bulmayanlar da var. Dansöz robot köpek diye sosyal medya gündeminde de gezinen bu minik hakkında sizin düşünceleriniz neler?