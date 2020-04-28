İstanbul'da 5 Bin Öğretmenin Kişisel Verileri Çalındı

İstanbul'da 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı bir projeye katılan yaklaşık 5 bin öğretmenin kişisel bilgileri, siber korsanlar tarafından çalındı. MEB ve BTK, öğretmenleri hedef alan siber saldırı hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hacklendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), binlerce öğretmenin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

MEB, siber saldırının ilk belirlemelere göre Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı. Bakanlık, yetkili birimlerden izin alınmadığı sürece bu tür programların kullanımının kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

5 bin öğretmenin bilgileri siber saldırıyla çalındı

'Kendini geliştir, geleceği değiştir' projesi kapsamında siteye yüklenen 5 bin öğretmenin kişisel verileri, hackerlar tarafından ele geçirildi. Söz konusu kişisel bilgiler, öğretmenlerin ad, soyad, TC kimlik numarası ve e-posta adreslerini içeriyordu.

Program süresince öğretmenlerin uzaktan eğitim modeliyle toplam 162 eğitim alacağı duyurulmuştu. Öğretmenler, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla Etkili İletişim, İrade Eğitimi, Mandala Atölyesi, Ritim Atölyesi, Kodlama, Masal Anlatıcılığı, STEM ve Arduino Eğitimi, Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli, Stres Yönetimi, Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi, Masal Anlatıcılığı, Doğa Oyunları gibi etkinliklere katılacaklardı.

MEB ve BTK sorumlular hakkında soruşturma başlattı

Öğretmenlere yönelik eğitim programının proje detaylarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberinin olmadığı ve sorumlular hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. MEB'in yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da öğretmenleri hedef alan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Siber korsanlar, öğretmenlerin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgilerini www.readtiger.com adlı sitede yayınladı.