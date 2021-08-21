İstanbul'da Bir Kız TikTok Videsu Çekerken Hayatını Kaybetti

Farklı akımlarla karşımıza çıkan ve çoğu zaman felaketlerle gündeme gelen TikTok, bugün bir başkasıyla karşımızda. İstanbul Esenyurt'ta çatıda TikTok çeken genç kız, plastik panelin çökmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Genç kız, maalesef hayatını kaybetti.

Birçok farklı akıma katılacakken kötü durumlarda kalan insanlardan, sadece video çektiği sırada hayatından olanlara kadar birçok felakete sahne olan sosyal medya platformu TikTok bugün başka bir olayla karşımızda bulunuyor. Bu sefer söz konusu olay diğer ülkelerde değil, yanı başımızdaki İstanbul’da gerçekleşti.

Esenyurt’ta meydana gelen olay, olayın kurbanı Kübra Doğan’ın kuzeninin evinde gerçekleşti. Bilgilere göre ikili, güneşin batışını izlemek ve video çekmek için çatıya çıktı. Fakat daha sonra işler istendiği gibi gitmedi.

23 yaşındaki Kübra Doğan hayatını kaybetti:

Birlikte vakit geçirmek için kuzeni Helen’in yanına giden Kübra, çatıda video ve fotoğraf çekerek vakit geçirdikleri sırada oturduğu yerden inmek istedi. Oradan indiği sırada plastik panele ayak basan Kübra, maalesef panelin çökmesiyle birlikte aşağı düştü.

Kübra’nın düşüşünü gören Helen, ailesine haber verdi. Sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları müdahale sonrasında 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kızın maalesef orada hayatını kaybettiğini bildirdi.