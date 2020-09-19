İstanbul'da Kamu Kurumlarına Girişte HES Kodu Zorunlu Oldu

İstanbul Valiliği, bugün yayınladığı yazılı açıklamayla 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren kamu kurumlarına girişte HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu. Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 11 Mart günü ilk kez ülkemizde de görülmüştü. Koronavirüs, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre ülkemizde 299.810 kişiye bulaşmış, 7.377 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ülkemiz, geçtiğimiz haftalara kadar koronavirüse karşı başarılı bir mücadele göstererek günlük vaka sayısını 1.000'in altına indirmeyi başarmış olsa da vaka sayıları hızlı bir artışa girmişti. Son günlerde yapılan testler sonucunda günlük ortalama 1.700'ün üzerinde vaka sayısı açıklanmaya başlamıştı.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarına girişte HES kodunu zorunlu yaptı:

Bugün İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla birlikte virüse karşı alınan yeni önlem de paylaşıldı. Yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hayat Eve Sığar kodu kullanımı, çeşitli kamu kurumlarında kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri'ne randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde HES kodu kullanımı artık zorunlu olacak. Kurallara uymayanlaraysa idari ve adli işlem uygulanacak. Açıklamanın tam hali şu şekildeydi:

"Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."