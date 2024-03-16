Ticaret Bakanlığının 2015'te kurduğu Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi, 8 yılda neredeyse 400 milyon lira ceza kesti.

2010’lu yıllardan bu zamana kadar akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte istenmeyen ticari mesajların da rahatsız edici derecede arttığını gördük. Herkesin girebildiği fakat nedense çıkmanın çok zor olduğu mesaj abonelikleri için Ticaret Bakanlığı, 2015 yılında Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi’ni (TİSS) kullanıma sunmuştu.

İstenmeyen ticari iletilerin şikâyet edilebildiği bu sistemde, paylaşılan verilere göre 2015’ten 2023’ün sonuna kadar 866 bin 164 şikâyet verildi. Söz konusu iletilerin çok büyük kısmını SMS'ler oluşturuyor. Bunlar için 8 yıllık süreçte uygulanan ceza miktarı da paylaşıldı.

İstenmeyen ticari iletilere, toplamda 398 milyon 94 bin 293 lira para cezası uygulandı.

Bakanlığın faaliyet raporundan yapılan derlemeye göre şikâyet edilen iletilerin yüzde 77,08’ini SMS’ler, yüzde 20,9’unu sesli aramalar, yüzde 2,02’sini de e-posta gönderileri oluşturuyor. 8 yıllık zaman aralığında kesilen neredeyse 400 milyon liralık bu ceza ise bu iletilerin tamamını kapsıyor.

Bunun haricinde e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması için ortaya atılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 2017 yılında hizmete girmişti. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla sisteme 35 bin 327 işletme, 42 bin 76 da internet sitesi kaydolmuş.

Söz konusu sistem sayesinde vatandaşlar, e-ticaret yapan hem gerçek hem de tüzel kişilerin bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Tabii sistemin, kayıt dışı işletmelerin önüne geçtiğini de belirtmek gerek. Söz konusu ceza hakkında sizin düşünceleriniz neler?