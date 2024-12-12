İngiltere'de Neden "Gıda Bankaları" Var? (Bizdeki Bir Kuruluşa Çok Benziyor)

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Dünyada yoksullukla mücadele adına atılan güzel bir adım olan gıda bankaları, birkaç ülkede faaliyet gösterse de İngiltere, bu uygulamayla adını duyurmuş bir ülke.

Peki bu gıda bankaları tam olarak nasıl bir hizmet veriyor?

Gelin bir bakalım.

İngiltere'de çok fazla sayıda gıda bankası var.

gıda bankası

2010’larda refah devletinin zayıflamaya başlamasıyla gıda bankalarının sayısı hızla arttı. Başta bir elin parmaklarını geçmeyen bu yardım kuruluşları, zamanla binlerce kişinin hayatını doğrudan etkileyen bir ağ hâline geldi.

Trussell Trust, 2023-2024 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 1.699 gıda bankası lokasyonu ile en büyük ağlardan birine sahipken bağımsız gıda bankalarının sayısı da hızla artmış durumda.

Peki bu artan gıda bankalarının alameti ne?

gıda bankası

Gıda bankalarının çoğalmasının ardında İngiltere'deki yaşam maliyetinin katlanarak artması, gelir seviyelerinin yetersizliği ve sosyal güvenlik ağındaki boşluklar yer alıyor. Özellikle düşük gelirli evler, artan fiyatlar, kira ve fatura karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor.

Bu bankalar, başta ihtiyaç sahiplerine acil yardım sağlamak amacı taşıyordu. Ancak günümüzde bu kuruluşlar, giderek artan sayıda insan için hayatta kalmanın tek yolu hâline gelmiş durumda. Tabii bankaların da ayakta durabilmesi için işleyen bir bağış sistemi var.

Bu bankaları bizim Kızılay kuruluşumuza benzetebiliriz. Aynı mantıkla işleyen iki sistemde de yardıma muhtaç insanlara gerekli yardımların ikmal edilmesi yer alıyor. Bugün, dünya üzerinde çok az ülkede uygulansa da aslında her ülkede bir gıda bankası şart.

Kaynaklar: Bankuet, The Guardian, BMC

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