Microsoft, Windows 11’in 25H2 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların istemedikleri ön yüklü uygulamaları sistemden kaldırabilmesine imkân tanıyor. Bu yenilik, bilgisayarını gereksiz yazılımlardan arındırmak isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
Yeni özellikle birlikte artık kullanıcıların gereksiz uygulamaları kaldırmak için üçüncü taraf yazılımlara ya da gelişmiş komutlara başvurması gerekmeyecek. Bunun yerine sistem ayarları üzerinden bazı uygulamalar tek tıklamayla kaldırılabilecek. Yeni özellik, ilk aşamada yalnızca belirli test kullanıcıları tarafından erişilebilecek.
Artık istenmeyen Microsoft uygulamaları kaldırılacak
Microsoft’un sunduğu bu yenilik, “Grup İlkesi” (Group Policy) ayarları üzerinden kullanılabilecek. Ancak bu işlevin Windows 11’in yalnızca Pro sürümünde mi yoksa Home sürümünde de mi sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan kaldırılan bazı uygulamaların kısayollarının Başlat menüsünde kalmaya devam edebileği de söyleniyor.
Hangi uygulamalar kaldırılabilecek?
- Geri Bildirim Merkezi
- Microsoft 365 Copilot
- Microsoft Clipchamp
- Microsoft News
- Microsoft Fotoğraflar
- Microsoft Solitaire Collection
- Yapışkan Notlar
- Microsoft Teams
- Microsoft To Do
- MSN Hava Durumu
- Outlook for Windows
- Paint
- Hızlı Yardım
- Ekran Alıntısı Aracı
- Hesap Makinesi
- Kamera
- Medya Oynatıcı
- Not Defteri
- Ses Kaydedici
- Windows Terminal
- Xbox Oyun Uygulaması
- Xbox Oyun Katmanı
- Xbox Kimlik Sağlayıcı
- Xbox Konuşmadan Metne Dönüştürme
- Xbox TCUI
Güncelleme ne zaman geliyor?
Uygulama kaldırma özelliği, Windows 11’in 25H2 sürümüyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak. Şu anda ise yalnızca “Dev Channel” olarak adlandırılan test kanalındaki kullanıcılar bu özelliği deneyebiliyor.
Sistemi gereksiz uygulamalardan arındırmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmekte olan bu yeni seçenek, yalnızca Microsoft’un kendi uygulamalarını kapsıyor. Üçüncü taraf uygulamaların kaldırılması ise bu kapsamın dışında tutulmuş durumda.