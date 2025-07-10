Windows 11’in 25H2 güncellemesiyle bazı Microsoft uygulamaları sistem ayarları üzerinden doğrudan kaldırılabilecek. Yeni özellikle birlikte Windows 11 kullanıcıları, istemedikleri Microsoft uygulamalarını üçüncü taraf araçlar olmadan silebilecek. Uzun süredir talep edilen bu değişiklik, Windows deneyimini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için dikkat çeken bir adım oldu.

Microsoft, Windows 11’in 25H2 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların istemedikleri ön yüklü uygulamaları sistemden kaldırabilmesine imkân tanıyor. Bu yenilik, bilgisayarını gereksiz yazılımlardan arındırmak isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni özellikle birlikte artık kullanıcıların gereksiz uygulamaları kaldırmak için üçüncü taraf yazılımlara ya da gelişmiş komutlara başvurması gerekmeyecek. Bunun yerine sistem ayarları üzerinden bazı uygulamalar tek tıklamayla kaldırılabilecek. Yeni özellik, ilk aşamada yalnızca belirli test kullanıcıları tarafından erişilebilecek.

Artık istenmeyen Microsoft uygulamaları kaldırılacak

Microsoft’un sunduğu bu yenilik, “Grup İlkesi” (Group Policy) ayarları üzerinden kullanılabilecek. Ancak bu işlevin Windows 11’in yalnızca Pro sürümünde mi yoksa Home sürümünde de mi sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan kaldırılan bazı uygulamaların kısayollarının Başlat menüsünde kalmaya devam edebileği de söyleniyor.

Hangi uygulamalar kaldırılabilecek?

Geri Bildirim Merkezi

Microsoft 365 Copilot

Microsoft Clipchamp

Microsoft News

Microsoft Fotoğraflar

Microsoft Solitaire Collection

Yapışkan Notlar

Microsoft Teams

Microsoft To Do

MSN Hava Durumu

Outlook for Windows

Paint

Hızlı Yardım

Ekran Alıntısı Aracı

Hesap Makinesi

Kamera

Medya Oynatıcı

Not Defteri

Ses Kaydedici

Windows Terminal

Xbox Oyun Uygulaması

Xbox Oyun Katmanı

Xbox Kimlik Sağlayıcı

Xbox Konuşmadan Metne Dönüştürme

Xbox TCUI

Güncelleme ne zaman geliyor?

Uygulama kaldırma özelliği, Windows 11’in 25H2 sürümüyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak. Şu anda ise yalnızca “Dev Channel” olarak adlandırılan test kanalındaki kullanıcılar bu özelliği deneyebiliyor.

Sistemi gereksiz uygulamalardan arındırmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmekte olan bu yeni seçenek, yalnızca Microsoft’un kendi uygulamalarını kapsıyor. Üçüncü taraf uygulamaların kaldırılması ise bu kapsamın dışında tutulmuş durumda.