Emisyonu azaltma konusunda ülke olarak ciddi adımlar atan İsveç'te şirketler de oldukça destekleyici davranıyor. Elektrikli motosiklet üreten bir şirket olan Cake firması da çevreci bir adım atarak sokaklarda kullanıma uygun ilk elektrikli motosikletini tanıttı.

İsveçli Cake firması, arazi kullanımı için ürettiği elektrikli motosikletler ile bilinen bir şirket. 2018 yılında, arazi şartlarında kullanıma uygun Kalk OR isimli elektrikli motosikletini tanıtan firma, geçtiğimiz günlerde de bir fuarda şehir içi kullanım için ürettiği elektrikli motosikletini tanıttı.

Firmanın Kalk& ismini verdiği bu elektrikli motosiklet, şehir içinde kullanım için yasal olarak uygun olma özelliği taşıyor. Çevreyi koruma ve emisyonun azaltılması hakkında oldukça titiz bir ülke olan İsveç'te oldukça ilgi gören bu tanıtım, şimdilik sadece tanıtım olma özelliği taşıyor çünkü motosikletin ne teknik detayları ne de fiyatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehir içi kullanım için oldukça cezbedici bir motosiklet olarak tanıtılan Kalk&'ın, arazi şartları için yaratılmış kardeşi Kalk OR modelinin teknik özelliklerine yakın olacağı tahmin ediliyor. Kalk O, 2,6 kW'lık bataryaya sahipken 2,5 saatlik bir dolum süresine ihtiyaç duyuyor. Tanıtımı yapılan şehir içi elektrikli motosikletin ise tabii ki daha yüksek süratlerle seyredebilmesi bekleniyor. Şasi, süspansiyon, tekerlek gibi birçok teknik aksamın şehirde kullanıma uygun şekilde değiştirildiği Kalk&'ın saatte 100 km hıza çıkması bekleniyor.

Firma yetkilileri, bu motosikletin sadece kendileri adına değil çevreyi koruma adına da büyük bir adım olduğunu belirtti. Sıfır emisyon hedefiyle üretilen bu elektrikli motosiklet, kullanıcıları bir yandan doğayı koruma sorumluluğuna teşvik ederken bir yandan da eğlenmeyi ihmal etmemeye davet ediyor. Kalk& modelinin detaylı teknik özellikleri ve satış fiyatının Mart ayında açıklanması bekleniyor.