Geleceğin araçlarının "elektrikli otomobiller" olacağı neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Firmalar, hızla elektrikli araç üretme konusunda yarışırlarken, motosiklet dünyasında da bu yöne doğru yoğun bir eğilim başladı.

Motor kullanmak, adrenalin severler için vazgeçilmez bir tutkudur. Kişilerin motosiklet zevkleri farklılık gösterse de Harley Davidson her zaman motosiklet camiasında önemli bir yere sahip olmuştur. Kendine has tasarım çizgileri olan markanın sürücüleri de genelde karakterlerini ortaya koyan bir tarza sahiptirler. Ünlü marka geçtiğimiz günlerde ise öyle iki model tanıttı ki, markanın hayranları tarafından bile ufak bir şaşkınlıkla karşılandı.

Gürültülü motorları ile nam salmış Harley markası, son yıllarda hızla piyasaya çıkmaya başlayan elektrikli motor akımına dahil oldu. Adrenalin tutkunlarının severek takip ettikleri X-Games yarışlarında, yeni modellerinin tanıtımını yapan Harley Davidson, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İki farklı konsept model tanıtan markanın modellerinden biri şehir içi kullanım için tasarlanmışken, diğeri arazi koşullarında gidebilecek özelliklere sahip.

Şehir içi kullanım için tasarlanan elektrikli motosiklet, kibar çizgilere, siyah ve turuncu renklerin kombinasyonu ile oluşturulmuş bir gövdeye sahip. Şehrin dar sokakları için rahat bir kullanıma uygun olan motosiklet, ön tarafında halka şeklinde bir LED aydınlatma ile donatılmış. Harley Davidson'un tanıttığı ikinci elektrikli motosiklet ise biraz daha heyecan seven ve yolların dışına taşmak isteyenler için. Elektrikli dağ motosikleti, off-road koşullarına uygun olacak lastik tasarımları ile donatılmış.

Her iki motosikletin de taşınabilir bataryaya sahip olduğunu açıklayan şirket, ne bataryalar ne de motorların teknik detayları hakkında daha fazla bilgi vermedi. Daha önce CES'te de tanıtımı yapılan bu konsept modellerin, birebir üretiminin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak Harley yetkilileri uygun fiyatlı elektrikli motor üretimini gerçekleştireceklerini söylüyorlar.