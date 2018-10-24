İtalya'dan iPhone ve Samsung'a Telefon Yavaşlatma Cezası

Samsung ve Apple'ın "planlanmış eskitme" stratejisine karşı açılan dava sonucunda teknoloji devleri toplamda 15 milyon euroluk cezaya çarptırıldılar.

Apple'a çıkartılan ceza 10 milyon euro olurken, Samsung ise 5 milyon dolar cezaya çarptırıldı. İtalyan yetkililer, Apple ve Samsung'un adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiğini söylediler. Cezanın sebebi olarak "telefonların ciddi aksamalar ve bariz şekilde yavaşlamalar yaşamaları sonucu kullanıcıları yeni cihaz almaya yönlendirmesi" gösterildi.

Yetkililer, şirketlerin kullanıcıları işletim sistemlerini güncellemeye yönlendirdiğini, ancak yeni işletim sistemlerinin cihazlardan olan taleplerinin açıkça belirtilmediğini söyledi.

Samsung Hayal Kırıklığına Uğramış

Samsung tarafından yapılan açıklamada şirket olarak hayal kırıklığına uğradıklarını ve karara itiraz edeceklerini belirtti. Samsung Galaxy Note 4'e cihazı yavaşlatacak hiçbir güncelleme gelmediğini söyleyen bir sözcü, şirketin kullanıcılarına her zaman en iyi deneyimi sunduğunu söyledi.

Önemli detaylar hakkında kullanıcılarını bilgilendirmeyen Apple daha ağır bir ceza aldı. Özellikle batarya ve batarya ömrü konusunda tepki çeken firma, Samsung'un iki katı ceza aldı.

Apple geçen yıl yaptığı açıklama, pil ömrü azalan eski telefonları bilerek yavaşlattıklarını söylemişti.

Her iki firma da İtalya'da yayın yapan sitelerinden kararı duyurmakla yükümlü kılındı.

Fransa'da da Apple'a yönelik benzer bir dava dosyası açılmıştı ancak o dava henüz bir karara bağlanmış değil.