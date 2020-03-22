İtalya'da Görevli İsrailli Doktordan Çarpıcı Açıklama

Çin’in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs, İtalya’da yaklaşık 60 bin vakaya neden olurken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte İtalya, salgının başladığı Çin’i geçti ve Avrupa’da merkez haline geldi. İtalya'da görevli bir doktor, 60 yaş üzerindeki koronavirüs hastalarına artık yardım etmediklerini söyledi.

İtalya’nın Parma şehrinde görev yapan ve koronavirüslü hastalara müdahale eden İsrailli tıp doktoru Gai Peleg, ülkenin televizyonuna yaptığı açıklamada, emirler doğrultusunda İtalya’nın kuzeyinde 60 yaş üzerindeki hastaların solunum makinelerine erişmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Peleg, hasta sayısı arttıkça işlerin daha da kötüleştiğini dile getirdi.

Gai Peleg’in görev yaptığı departmanın, karantinada altındaki ölümcül derecede hasta olanların, son anlarını sevdikleriyle bir araya gelerek geçirmelerine izin verdiği ifade ediliyor. Diğer taraftan, bazı raporlar, ölü sayısı arttıkça bazı ailelerin sevdikleri için uygun bir cenaze töreni düzenleyemediklerini iddia ediyor.

60 yaş üzerindeki hastalara müdahale edilmiyor:

Talimatların, 60 yaşın üzerindeki hastalara yapay solunum makinelerine erişim sunmak olmadığını ifade eden Doktor Peleg, bu tür makinelerin sayısının sınırlı olduğunu kaydetti. Halihazırda İsrail, binlerce solunum makinesi satın alıyor ve bu cihazların mayıs ortasına kadar ülkede olması bekleniyor.

Diğer taraftan İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki koronavirüs salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Ulusa seslenen Conte, salgın krizinin başından bu yana şeffaf kaldıklarını vurgulayarak, halktan bir şey gizlemediklerini ifade etti ve "Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya." dedi.

Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Başbakan Conte, "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız. Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok " diye konuştu. Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi.