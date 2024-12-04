İnternette dolanırken size ait bir fotoğrafın izinsiz ve manipüle edilmiş şekilde paylaşıldığını görseniz ne yaparsınız?

Sadece bir fotoğrafınızın izinsiz başkasının eline geçmesinin ötesinde yapay zekâ tarafından değiştirilmiş ve sizin rızanız olmadan internete yayılmış fotoğrafları da görmek mümkün.

Ne kadar kâbus gibi görünse de neyse ki bu tür durumlarla başa çıkmak imkânsız değil. Hem bu fotoğrafları nasıl bulabileceğinizi hem de nasıl kaldırabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Önce durumu anlayalım: Fotoğraflarınızı nasıl bulursunuz?

Tabii ki istenmeyen fotoğraflarınız laps diye önünüze düşmez, düşerse de bu bir bakıma güzel bir tesadüf olur. Ama bazen de bilinçli bir arama yapmanız gerekebilir. Bu süreçte de kullanabileceğiniz bazı detaylar var.

Fotoğraflarınızı internette bulmanın en kolay yollarından biri Google’ın tersine görsel arama özelliğini kullanmak. Bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan aratmak istediğiniz görseli seçin, Google Görseller sayfasına gidin ve Görsel Yükleyerek Ara seçeneğini seçin. Bu yöntemle yüklediğiniz görsel eğer bir yerde kullanıldıysa karşınıza çıkacaktır.

Google’ın yanı sıra PimEyes ve Deepware gibi yapay zekâ tabanlı araçları da kullanabilirsiniz. Yüz tanıma teknolojisi kullanılarak internette sizinle ilgili olabilecek her türlü içerik taranır.

Sosyal medyalarda da benzer bir arama yapabilirsiniz. Belki fotoğraflarınızı arama seçeneğiniz yok ama adınızı veya ilgili bazı hashtag’leri aratarak bir şeyler bulabilirsiniz.

Fotoğrafınızı bulduysanız şimdi nasıl kaldıracağınızı anlatalım.

Bu konuda devreye girip size yardım edecek bir web sitesi var. O da StopNCII.org. Bu platform sayesinde özellikle rızanız dışında paylaşılan veya manipüle edilmiş içerikleri kaldırabilirsiniz.

Karşılıklı Mutabakata Dayanmayan Kişisel Görüntü (NCII) mağdurları için ücretsiz olarak sunulan aracı kullanmak için Google aramalarındaki gibi videonuzu veya görselinizi seçip yüklemeniz gerekiyor.

Gizlilik odaklı sitede görselleriniz saklanmıyor. Sadece bir “hash” yani dijital parmak iziniz oluşturuluyor ve bu da internetteki eşleşmeleri bulmak için kullanılıyor.

Eğer oluşturduğunuz vaka başarılı olursa bir vaka numarası alıyorsunuz ve vakaya erişmek için verilen PIN’i kullanıyorsunuz. Ancak PIN’ı unutmamak için bir yere not almanız önemli.

Anlaşmalı birçok platformda görüntüleriniz taranıyor.

Facebook, TikTok, Instagram, Reddit, PornHub, Microsof Bing, Only Fans gibi birçok katılımcı şirket ile iş birliği bulunan sistemde eğer herhangi bir eşleşme bulunursa ve görüntü suistimali politikası ihlal ediliyorsa görüntüler kaldırılıyor.

Size verilen vaka numarasından da dediğimiz gibi tüm süreci takip edebiliyorsunuz.

2015’ten beri yayımda olan platform, bu zamana kadar binlerce kişisel görüntü suistimaline uğramış kişiye destek olmuş ve %90 üzerinde de kaldırma oranı bulunuyor.

Başka neler yapabilirsiniz?

StopNCII dışında uygulayabileceğiniz başka yöntemler de var. Eğer sosyal medya veya forum gibi belirli yerlerde fotoğraf, videolarınıza denk geldiyseniz doğrudan o platformun destek birimine başvurarak şikâyette bulunabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği yasalarını avukat aracılığıyla devreye sokarak suç duyurusunda da bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer bütçeniz varsa medya temizleme şirketlerini de kullanabilirsiniz. Bu şirketler, kaldırmak istediğiniz haberleri, fotoğrafları vb. içerikleri sizin adınıza arama motorlarından kaldırıyor ve ilgili içeriğe bir daha ulaşılamıyor.

Maalesef ki izinsiz paylaşılan ve manipüle edilmiş görseller, dijital çağın en büyük sorunlarından biri. Ancak bu sorun karşısında yalnız değilsiniz ve alacağınız pek çok destek var. Tüm bunları kullanarak internetteki mahremiyetinizi koruyabilirsiniz.

Bu içerikleri de inceleyebilirsiniz: