İnternette dolaşırken indirim, ilgi çekici bilgiler veya yeni fırsatlar sunan pek çok web sitesi gözümüze çarpıyor. Ancak bazılarında duraksayıp bir an düşünüyoruz: Acaba bu site gerçekten güvenilir mi?

Bu soruyu sürekli aklınıza getirseniz iyi olur çünkü sonsuz bir kaynak olan internette binlerce yasal ve güvenilir olmayan site var.

Güvenliğinizi sağlamak, dolandırılmamak için de web sitesinin yasal olup olmadığını anlamanın yollarını bilmenizde fayda var.

Alan adına dikkat edin.

Web sitesinin adresi, ilk kontrol etmeniz gereken detaylardan biri. Güvenilir siteler genellikle ".com", ".net" gibi yaygın uzantılara sahip olsa da daha kurumsal ve resmî siteler “.gov”, “.edu” veya ülke kodları içeren alan adları kullanıyor.

Ayrıca uzun, karmaşık veya fazlaca rakam içeren alan adları genellikle spam veya dolandırıcılık sitelerine ait olabiliyor. Örneğin Facebook’a girdiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama alan adı aslında www.faceb00k.com olabilir. Bu yüzden de mutlaka alan adına tıklayın ve adresin şüphe uyandırmadığından emin olun.

SSL sertifikası var mı?

SSL, tarayıcınız ile site arasındaki veri akışının güvenli olduğunu gösteren bir sertifika. Bunu anlamanın en kolay yolu ise adres çubuğundaki kilit simgesine bakmak.

Eğer site SSL sertifikasına sahipse, “https://” ile başlar ve yanında küçük bir kilit simgesi görünür. Sertifikasız bir site, tarayıcınız tarafından genellikle “Güvenli değil” olarak işaretlenir ki bu da o sitede kişisel bilgi paylaşmaktan kaçınmanız gerektiği anlamına gelir.

Ancak bilmeniz gereken bir detay var. SSL sertifikası koruma için mükemmel bir veri olsa da bazı siber suçlular bu kilitleri kopyalayabildiği gibi kilit simgesi bulunan siteleri de ele geçirebiliyorlar.

İletişim bilgilerine bakın.

Güvenilir bir site, kullanıcının ona ulaşabilmesi için iletişim bilgilerini açıkça paylaşır. İletişim bilgileri, adres, telefon numarası veya e-posta içerir.

Sahte siteler genellikle bu bilgileri vermez veya eksik bırakır. Ayrıca verilen bilgileri doğrulamak da önemli. Paylaşılan telefon numarasını veya adresi internet üzerinden aratarak doğrulama yapabilirsiniz.

Site tasarımı ve dil kullanımı

Güvenilir bir web sitesi, genellikle profesyonel bir tasarıma sahip olur. Tasarım karmaşık değilse, yazıların dili düzgünse, yazım hatası yoksa site güvenilir olma konusunda size güven verebilir.

Özellikle dil kullanımı bu noktada çok önemli. Sahte sitelerde sıklıkla yazım ve dil bilgisi hataları bulunur çünkü bu siteler hızla hazırlanır ve dil konusu genellikle göz ardı edilir.

Kullanıcı yorumlarını ve incelemeleri inceleyin.

Bir sitenin güvenilirliği hakkında fikir edinmek için siteyle etkileşime geçen kişilerin deneyimlerini de öğrenebilirsiniz. Forumlar, sosyal medya yorumları veya Google’daki kullanıcı incelemeleri size ipucu verebilir.

Bazı yorumların manipüle edilmiş olabileceğini de unutmayın. Bu yüzden hem olumlu hem de olumsuz yorumları gözden geçirin. Eğer herkes benzer bir şikâyet paylaşıyorsa, bu sitenin güvenilir olmayabileceğini düşünebilir ve direkt uzaklaşabilirsiniz.

Kimlik doğrulaması gerektiren siteler için ekstra dikkat!

Eğer bir site sizden kişisel bilgilerinizi (kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, şifre vb.) talep ediyorsa iki kez düşünün. Çoğu sahte site, bu tür bilgileri çalmak amacıyla kullanıcıları tuzağa düşürür. Resmî ve güvenilir siteler dahi, genellikle kimlik bilgisi istemez, sadece belirli hizmetler için minimum düzeyde bilgi talep eder.

“Hakkımızda" ve “Gizlilik Politikası” sayfalarını okuyun.

Her güvenilir site, kendisi hakkında detaylı bilgi sunan bir "Hakkımızda" sayfasına ve kullanıcı gizliliğine önem verdiğini gösteren bir gizlilik politikası sayfasına sahip olur.

Sahte siteler genellikle bu sayfaları ya hiç oluşturmaz ya da çok yüzeysel bilgilerle doldurur. Bu sayfalarda şirketin tarihi, misyonu, değerleri ve kullanıcı verilerini nasıl koruduklarına dair bilgilere yer verilir.

Alan adı yaşını ve trafiğini kontrol edin.

Alan adı yaşı, bir sitenin ne kadar süredir aktif olduğunu gösterir. Yeni açılan siteler genellikle daha az güvenilir olabilir çünkü dolandırıcılık siteleri sıkça adres değiştirir.

"Whois" gibi siteler üzerinden bir sitenin ne kadar zamandır yayında olduğunu ve ziyaretçi trafiğini kontrol edebilirsiniz. Yüksek trafiğe sahip siteler genellikle daha güvenilir.

Dijital dünyada ne kadar dikkatli olursanız, güvenilir olmayan sitelerle karşılaşma riskinizi o kadar azaltırsınız.

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