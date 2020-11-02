İzmir'deki Depremzedeler İçin Yardım Kampanyası

Bizİzmir platformu, İzmir'deki depremin ardından yeni bir yardım kampanyası başlattı. Dört farklı paket olarak karşımıza çıkan kampanya, dileyen tüm vatandaşların depremzedelere ulaşmalarını sağlıyor. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor.

Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen depremin yaralarının sarılmasına devam ediliyor. Bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken diğer yandan da evlerinden olan ya da korkularından evlerine giremeyen insanların yaşam mücadelelerine ortak olmaya çalışan yetkililer, ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Şimdi sizlere, İzmir'deki depremzedelere yardımcı olabileceğiniz resmi bir platformdan bahsedeceğiz.

İzmirlilier, "Bizİzmir" isimli platformu zaten biliyorlar. Bu platform, şehir genelinde çeşitli projelerle insanlara ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelere de Bizİzmir üzerinden erişilebiliyor. İşte bu platform şimdi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Dileyen tüm vatandaşlar, Bizİzmir'in yeni çalışmasına dahil olarak, depremzedelerin yanında olduklarını gösterebiliyorlar.

Depremzedelere dört farklı paketle yardımcı olabilirsiniz

Bizİzmir platformu, depremzedelere dört farklı paketin ulaştırılmasını sağlıyor. Bu paketler, "Elimi Tutar mısın Yemeği", "Gıda Paketi", "Uyku Tulumu Paketi" ve "Hijyen Paketi" olarak isimlendiriliyor. Bu sayede İzmir'deki depremzedelere, dilediğiniz bir şekilde yardımcı olabiliyorsunuz. Peki bu paketlerin içerisinde neler bulunuyor?

Eğer İzmir'deki vatandaşlarımız için Elimi Tutar mısın Yemeği paketi göndermek isterseniz, 25 TL'lik ödeme yapmanız gerekiyor. Adında da anlaşılabileceği üzere yiyecek odaklı olan Elimi Tutar mısın Yemeği paketi, iki farklı menüden bir tanesinin, bir depremzedeye ulaştırılmasını sağlıyor. Paket içerisinde etli ana yemek, salata, ekmek, meyve suyu ve çeşitli yan ürünler bulunuyor.

Bizİzmir platformunun depremzedeler için başlattığı çalışma kapsamındaki Gıda Paketi ise 75 TL'lik temel gıdaları içeriyor. Örneğin bu paketle depremzedeler için yemek hazırlayan ekiplere yağ, pirinç, makarna, çay ve şeker gibi gıdalar göndermiş oluyorsunuz. Uyku Tulumu Paketi'nde ise depremzedelere uyku tulumu gönderebiliyorsunuz ancak Bizİzmir, bu paket için yeterli limite ulaşıldığını, tulum ihtiyacının kalmadığını söylüyor. Bu yüzden bu paketi satın alamıyorsunuz. Diş macunu, diş fırçası, ped, sabun gibi hijyen ürünlerinin yer aldığı Hijyen Paketi ise 40 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Eğer sizler de İzmir'deki depremzedelerimizin yanında olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Bizİzmir'in resmi internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanım mantığı olan sitedeki yönlendirmeleri takip ederek de desteklerinizi yapıp, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilirsiniz.