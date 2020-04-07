Film yapımcısı ve yönetmen James Gunn, içinde bulunduğumuz karantina günlerine özel Galaksinin Koruyucuları etkinliğini duyurdu. Etkinlik kapsamında birçok insan, Galaksinin Koruyucuları filmini aynı anda izleyerek paylaşımlarda bulunacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, pek çok farklı ülkede insanların evlerine hapsolmasına neden oldu. Evin içinde vakit geçirmek için yapılacak şeyler sınırlı olunca yapılabilecek en akıllıca şeylerden biri film izlemek oluyor. Film yapımcısı ve yönetmen James Gunn da içinde bulunduğumuz karantina günlerine özel bir etkinlik duyurdu.

Etkinliği kendi sosyal medya hesaplarından duyuran James Gunn, tüm takipçilerini aynı saatte Galaksinin Koruyucuları filmini izlemeye çağırdı. Türkiye saatiyle bu gece 04.00’da başlayacak olan etkinlik boyunca filmi izleyen herkes, sosyal medya hesaplarından #QuarentineWatchParty ve #GotG etiketleriyle paylaşımlar yapacak. Böylece pek çok insan, filmi eş zamanlı olarak seyrederken aynı zamanda film hakkında yorumda da bulunabilecek.

Galaksinin Koruyucuları nasıl bir film?

2014 yılında izleyiciyle buluşan Galaksinin Koruyucuları, Marvel Comics’in aynı adlı eserinden esinlenilerek yapılmış bir film. Türünü süper kahraman bilim kurgusu olarak tanımlayabileceğimiz bu yapımda, evrenin kontrolünü ele geçirmek isteyenleri durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikâyesini izliyoruz.

Yönetmen koltuğunda Slither ve Super filmlerinden de tanıdığımız James Gunn’ın oturduğu yapımın başrollerindeyse Chris Pratt, Zoe Saldana ve Dave Bautista gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin orijinal versiyonunda Groot karakterinin seslendirmesini Vin Diesel, Roket Rakun karakterinin seslendirmesini ise Bradley Cooper üstleniyor. Yapımda ayrıca James Gunn ve Karen Gillan gibi oyuncuların yer aldığını da hatırlatalım.

Marvel Sinematik Evreni’nde geçen Galaksinin Koruyucuları serisinin ilk filmi olan bu yapım, yayınlandığı 2014 yılında pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bu noktada serinin ilk filmi; film ve televizyon yapımlarının değerlendirildiği bir platform olan IMDb’de 1 milyondan fazla oylama sonucu 10 üzerinden 8 puan almıştı.