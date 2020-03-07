Daha önce Christopher Nolan’ın Dark Knight üçlemesinde Batman olarak izlediğimiz Christian Bale, Thor: Love and Thunder filminde de karşımıza çıkacak. Bale’i yeni Thor filminde kötü bir karakteri canlandırırken göreceğiz.

Hollywood’un en ünlü aktörlerinden bir tanesi olan Christian Bale’in Thor: Love and Thunder filminde kötü karakteri canlandıracağına dair bazı söylenti haberleri bulunuyordu. Bu söylentiye dair daha güçlü haberler ve filme dair daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Christian Bale, Thor’da

Filmin oyuncu kadrosunda bulunan Tessa Thompson, ET’ye verdiği röportajda yeni Thor filmi ve Bale’in rolüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Christian Bale, ana kötü karakterimizi oynayacak ki bu harika olacak. Senaryoyu okudum ancak çok fazla bilgi vermem. Çok eğleneceğiz. Filmi, Taika yazıyor ve yönetiyor. Bazı tanıdık yüzler ve bazı yeni isimler buluşuyor.”

Thompson, Thor 4’te Valkyrie karakterini yeniden canlandıracağını ve artık resmen Kral Valkyrie olduğunu söyledi. Ünlü aktris, “O, bir kral. Ancak kraliçesini bulamazsa hem kral hem de kraliçe olacak” ifadelerini kullandı. Ünlü aktris, Bale’in rolüyle ilgili olarak çok fazla detay vermedi.

2021 yılında vizyona girecek olan Thor: Love and Thunder’da Chris Hemsworh, Natalie Portman ve Tessa Thompson’ı izleyeceğiz. Thor: Ragnarok’un yönetmenlik koltuğunda oturan Taika Waititi de yeni filmin hem yazar hem de yönetmenlik koltuğunda oturacak.

Daha önce Christopher Nolan’ın Dark Knight üçlemesinde Batman olarak izlediğimiz Christian Bale’i Marvel Sinematik Evreni’nde kötü bir karakteri canlandırırken izleyeceğiz. Ünlü oyuncuyu daha önce American Psycho’da canlandırdığı Patrick Bateman ile de kötü karakterde görmüştük. Kendisini Thor filminde izlemenin de keyifli olacağından hiç şüphemiz yok.