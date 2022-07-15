James Webb Uzay Teleskobu ile Çekilen Jüpiter Fotoğrafı

NASA, ilk renkli görsellerin ardından bugün, James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Jüpiter fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar, teleskop henüz bilimsel gözlemlerine başlamadan önce yapılan testlerde çekildi.

NASA’nın 25 Aralık 2021’de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde ilk renkli fotoğrafları dünyayla paylaştı. Elbette bu görseller, aslında Webb ile çekilen ilk görüntüler değillerdi. James Webb Teleskobu, bu görselleri göndermeden önce bir dizi test görüntüsü çekti. NASA, bugün o görüntülerden bazılarını yayınladı.

James Webb Uzay Teleskobu’ndan gelen yeni görüntüler, ilk renkli görüntülerden önce test aşamasında çekilen Jüpiter fotoğrafları oldu. NASA’nın paylaştığı fotoğraflar, Webb’in ekipmanlarının testi sırasında çekilen fotoğraflar idi. Fotoğraflar arasında Jüpiter’in renkli fotoğrafı yer almadı.

NASA'nın yayınladığı Jüpiter fotoğrafları:

Yukarıda gördüğümüz ilk fotoğraf, James Webb’in NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) aracı tarafından 2,12 mikron filtre ile çekildi. Kızılötesi görüntüde Jüpiter’i sarmalayan çizgilerle birlikte meşhur yuvarlak lekesinin de parlak şekilde gözüktüğünü görebiliyoruz. Tabii bu lekenin, Dünya’yı yutabilecek boyutta ve çok uzun zamandır devam eden bir fırtına olduğunu hatırlatalım. Jüpiter’in solunda ise halen büyük merakla araştırmaya devam ettiğimiz Europa uydusu bulunuyor.

Yukarıdaki iki resimde ise Jüpiter ve Europa ile birlikte gezegenin Thebe ve Metis uydularını da görebiliyoruz. Soldaki görüntü kısa uzunlukta dalga boyu ölçümünü gösterirken, sağ görüntü ise uzun uzunlukta dalga boyuna yer veriyor. NIRCam’in 2.12 mikron filtre ile çekilirken, sağdaki görüntü de 3.23 mikron filtre kullanılarak elde edildi. Sol görüntü Son olarak aşağıda bulunan görüntü de 3.23 mikron filtre ile çekildi.

James Webb, ayrıca Jüpiter'in halkalarını da yakalamayı başardı. Ayrıca parlak cisimlerin yanındaki sönük cisimleri de görüntüleyebildiğini kanıtlamış oldu.

Hareketli bir cisim de uzayda takip edildi:

James Webb Uzay Teleskobu, test sırasında hareketli cisimleri takip edebilme kabiliyetini de gösterdi. Yukarıdaki hareketli resimde Webb’in 6481 Tenzing asteroidine odaklandığı ve onu takip ettiği görülebiliyor.

Peki bu fotoğraflar daha önceki Jüpiter fotoğraflarından neden farklı ve kalitesiz duruyor?

Yukarıda gördüğünü fotoğraflar, 2011 yılında Jüpiter yörüngesine fırlatılan Juno uzay aracı tarafından çekildi. Peki James Webb, neden bu kadar 'kaliteli' fotoğraf çekemedi? Bunun sebebi, James Webb'in olabildiğince fazla ışık yakalamak için geliştirilmesinden ve aslında görevini tam anlamıyla yerine getirmesinden kaynaklanıyor. Bu durumu da aslında aşağıdaki yazımızda kısaca açıklamıştık: