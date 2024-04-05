Yapılan bir araştırma, Japonya'da yaşayan herkesin 2531 yılında Sato soyadını kullanacağını gösteriyor.

Farklı gelenekleriyle, halkın alışkanlıklarıyla ve yapısıyla bizi şaşırtmayı her seferinde başaran Japonya, sadece bizim için değil; Avrupa ülkeleri için de oldukça ilginç özelliklere sahip. Nüfus artışı, ekonomi ve evlenme tarafında da ilginç dönemlerden geçen ülke, aynı seviyede ilginç araştırmalara da konu oluyor.

Bu sefer ki araştırma, Sendai kentindeki Tohoku Üniversitesinde ders veren, Ekonomi Profesörü Hiroshi Yoshida önderliğinde yapıldı. Ekibiyle birlikte araştırmayı gerçekleştiren Yoshida, azalan nüfus ve evlilik oranı sebebiyle ülkede herkesin bir dönem aynı soyadı kullanacağı sonucuna vardı.

2531 yılında tek soyad Sato olabilir.

İnternetteki hükûmet istatistiklerini ve telefon rehberlerinden elde edilen verileri inceleyen ekip, nüfus artışı ve evlilik oranındaki azalmanın önümüzdeki yıllarda da devam edecek olması, kısıtlayıcı evlilik yasalarıyla birleşince tek soyadının kullanılmasına sebep olacak. Bu bağlamda çalışmaya göre 2446 yılına kadar nüfusun yarısından fazlası Sato soyadına sahip olacakken 2531 yılında herkes bu soyismi kullanacak.

Araştırma için hesaplamalar yapılırken evlilik ve doğum yoluyla soyadların yayılma hızı ve nüfus artış hızı da değerlendirilmiş. Şu an için, 125 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Japonya’da 1,8 milyon kişi Sato soyadını kullanıyor. En çok kullanılan soyisim de bu. İkinci sırada ise Suzuki yer alırken üçüncü sırada Takahashi var.

Sayıları giderek azalan evliliklerde çoğunlukla kadınlar, kocalarının soyadlarını taşıyor.

2023 yılında evlilik sayısında azalma gören Japonya, boşanma oranında ise yüzde 2,6’lık artış görmüştü. Aynı araştırmada Yoshida, Japon ırkının neslinin tükenme ihtimalinin yüksek olduğunu da söyledi. Verilere göre 2023 yılında Japonya nüfusunun yüzde 29,1’ini 65 yaş ve üzeri oluşturuyordu.

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