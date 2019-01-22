Japonların Ortalama 89 Yıl Yaşamasının Ardındaki Gerçek Ne?

Dünyada 110 yaşını geçmiş toplam 33 kişi bulunuyor ve bu kişilerin yarısı Japonya'da yaşıyor. Peki Japonya'nın bu alanda lider olmasının arkasında hangi gerçekler var?

Dünyanın mevcut en yaşlı erkeği olan Masazo Nonaka, Guinness Rekoru'na kavuştuktan kısa bir süre sonra 113 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hokkaido Adası'nda yaşayan Nonaka, son dönemde en uzun yaşayan kişilerin Japonya'dan çıkmasının bir tesadüf olmadığını düşündürüyor.

Nitekim Nonaka, Guinness Rekoru'nu tescillerken emekliliğinden sonra sumo izlemek ve şekerleme yemek dışında özel bir şey yapmadığını, kendisini zinde tutanın şekerlemeler olduğuna inandığını belirtmişti. Ailesi ise vefat eden Nonaka'nın güçlü aile bağları ve stressiz bir yaşam sürmesinin önemli olduğuna değindi.

Dünyada şu an 110 yaşını geçmiş, 'süper asırlık' olarak nitelenen 33 kişi mevcut ve bunların yarısına yakını Japonya'da yaşıyor. Dünyanın bilinen en uzun yaşayan insanlarına sahip bölge Kitanakagusuku köyü... Burada yaşayan Japon kayakçı Yichiro Miura, 2003 ve 2008 yıllarında 70 ve 75 yaşlarındayken Everest'e çıkmayı başarmıştı.

Şu an dünya üzerinde bilinen en yaşlı kadın Nabi Tajima ve kendisi de yine Japonya'nın güney bölgelerinde doğmuştu. 117 yıl 260 gün yaşam macerasını sürdüren Tajima, geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Ancak uzmanlar Japonya'nın 2050 yılı gibi Akdeniz ülkelerinin Japonya'yı geride bırakacağını ve bunda da düzgün beslenme alışkanlıklarının etkisi olacağını düşünüyor. Uzun vadede Japonya'nın yerini alması beklenen ülke ise İspanya.