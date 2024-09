Japonya, mevcut süper bilgisayar Fugaku'dan bin kat daha güçlü Fugaku Next'i geliştirmek için 110 milyar Japon Yeni bütçe ayırdı.

Japonya, bilim alanındaki iddialı projeleriyle dikkat çekiyor. Ülke, mevcut süper bilgisayarı Fugaku'dan yaklaşık bin kat daha güçlü olacak Fugaku Next adlı yeni bir süper bilgisayar geliştirmeye hazırlanıyor. Bu devasa makine zettaFLOPS seviyesinde işlem gücüne sahip olacak ve bilimsel araştırmalara büyük katkı sağlayacak.

Fugaku Next'in 2025 yılında yapımına başlanacak, 2030 yılında ise faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni süper bilgisayar ile araştırmalarda dönüşüm mümkün mü?

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından onaylanan projeye, hükümetin 110 milyar Japon Yeni (yaklaşık 780 milyon ABD Doları) bütçe ayırdığı belirtiliyor. Yeni süper bilgisayar, mevcut Fugaku'nun bazı görevlerini devralacak ve daha fazla işlem gücü ile çalışacak.

Bu süper bilgisayarın en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zeka uygulamalarındaki potansiyeli. Yapay zekâ hesaplamaları, özellikle büyük veri setleri ile çalışırken yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Fugaku Next, bu alandaki zorlukları aşarak daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyacak. Bilim insanları, süper bilgisayarların sağladığı bu avantajlarla kara deliklerin simülasyonu, yeni materyal keşifleri ve iklim değişikliği gibi karmaşık sorunları daha iyi anlayabilmeyi umuyor.

Eğer her şey planlandığı gibi ilerlerse Fugaku Next'in bilim dünyasında yeni bir sayfa açması bekleniyor. Böylelikle araştırma ve simülasyon alanında önemli gelişmelere olanak sağlayabilir.